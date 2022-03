Krasobruslaři Taschlerovi vstoupili do MS výborným 11. místem v rytmickém tanci

Montpellier (Francie) - Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi vstoupili do mistrovství světa výborným jedenáctým místem v rytmickém tanci. Na závěr sezony předvedli svůj nejlepší rytmický tanec na vrcholné akci a výrazně si polepšili ve srovnání s loňským šampionátem, kde po 22. místě nepostoupili do volných tanců. Na domácí půdě ve francouzském Montpellier vedou olympijští šampioni Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron.

Taschlerovi si dnes vedli excelentně, vydařila se jim povinná pasáž v rytmu blues i sólové twizzly. Poprvé na elitní scéně se dostali přes 70 bodů. Známka 72,55 je podstatně vyšší, než byla jejich hodnocení na evropském šampionátu i olympijských hrách. Ve srovnání s loňským světovým šampionátem si polepšili o více než osm a půl bodu. "Myslím, že jsme konečně spokojení s rytmickým tancem. Konečně jsme předvedli všechno, na čem jsme pracovali. Přijeli jsme sem užít si soutěž, protože je to poslední v sezoně," řekl Taschler.

V sobotu se postarají o nejlepší umístění skromné české výpravy po té, co jejich jediná reprezentační kolegyně Eliška Březinová po zdravotní indispozici obsadila v krátkém programu 27. příčku a nepostoupila do volných jízd. "Zítra další volný tanec a pak je dovolená!," těšil se český krasobruslař. "Hlavní cíl je mít spojení s publikem, protože hala je nádherná a konečně je plná lidí. Je to úžasné," doplnil.

V sobotu večer se při volných tancích dá očekávat zaplněná hala, která požene k pátému světovému titulu domácí favority Papadakisovou a Cizerona. Francouzský pár dostal za rytmický tanec ještě vyšší známku než na olympijských hrách, kde po stříbru z roku 2018 získal vytoužené zlato. Tentokrát nasbíral 92,73 bodu a vylepšil vlastní světový rekord o bezmála dva body.

Díky tomu si před vyvrcholením soutěže vypracoval v čele přibližně tříbodový náskok. Při neúčasti ruských párů, které mají zakázaný start kvůli invazi na Ukrajinu, patří další příčky na průběžných stupních vítězů Američanům. Druzí jsou bronzoví olympijští medailisté Madison Hubbellová a Zachary Donohue, třetí příčka patří Madison Chockové a Evanu Batesovi.

Potlesk vestoje si od diváků i kolegů v soutěži vysloužili Ukrajinci Oleksandra Nazarovová a Maksym Nikitin. Krasobruslaři, kteří za normálních okolností žijí a trénují v nyní ostřelovaném Charkově, kvůli invazi na Ukrajinu změnili svůj rytmický tanec. Zvolili národní hudební motivy a nastoupili v národních barvách, on měl k černým kalhotám žluté triko, ona doplnila černé legíny modrým tričkem. "Pro nás je strašně důležité sdělit celému světu, co se právě teď děje na Ukrajině. Samozřejmě je to soutěž, ale pro nás to není jenom soutěž, je to něco většího, zvlášť pro Maksyma," řekla Nazarovová.

V Charkově viděli tanky, slyšeli střelbu, její dům už nemá okna. Uprchla jako první do Polska. Nemohla si ani vzít brusle, ale partner jí je přivezl. Útočiště našli v Toruni v klubu u Sylwie Novakové a kolegů tanečníků Natalie Kaliszekové a Maksyma Spodyrijeva. "Přivítali nás jako rodinu a cítíme enormní podporu," ocenila Nazarovová.

Nikitin doufá, že jejich vystoupení podpoří Ukrajince. "Pořád jsou v nebezpečí a přicházejí o své domovy. Doufám, že můžeme pomoci k tomu, aby všichni lidé na světě pochopili, co se tam opravdu děje, protože jsme to viděli. Byl jsem v Charkově a celé naše rodiny jsou pořád na Ukrajině. Viděli jsme, co Rusové dělají, je to nechutné," dodal.

Jejich vystoupení udělalo velký dojem i na české reprezentanty. "Naše rozjížďka nebyla vůbec jednoduchá. Po krátkém programu Ukrajinců byla celá hala včetně nás úplně dojatá. Vnímat text hudby, na kterou bruslili, bylo velice emotivní, šel nám mráz po zádech," svěřila se Taschlerová.

Výsledky mistrovství světa v krasobruslení

Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 92,73 bodu, 2. Hubbellová, Donohue 89,72, 3. Chocková, Bates (všichni USA) 87,51, 4. Guignardová, Fabbri (It.) 84,22, 5. Gillesová, Poirier (Kan.) 80,79, 6. Smartová, Díaz (Šp.) 79,40, ...11. Taschlerová, Taschler (ČR) 72,55.

18:00 ženy - volná jízda.