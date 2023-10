Krasobruslaři Taschlerovi skončili na Americké brusli pátí, Mrázkovi byli osmí

Allen (USA) - Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi na Americké brusli neudrželi čtvrtou příčku po rytmickém tanci a nakonec stejně jako při obou loňských startech v seriálu Grand Prix skončili pátí. Juniorští mistři světa Kateřina a Daniel Mrázkovi v elitním seniorském seriálu debutovali osmou příčkou. Dominovali úřadující světoví šampioni Madison Chocková a Evan Bates z USA.

Taschlerovi v emotivním volném tanci prezentují rodinný příběh se vzpomínkou na otce, který před čtyřmi lety zemřel. Rozhodčí odhalili technické nedostatky v jejich první krokové pasáži a měli problém s jejich závěrečnou choreografickou sekvencí, takže čeští reprezentanti ve volném tanci známkou 109,63 bodu zaostali o více než čtyři body za svým sezonním maximem. Kvůli tomu klesli za Američany Caroline Greenovou a Michaela Parsonse, kteří je porazili jen o 23 setin bodu.

"Zatím nerozumíme tomu, kde se stala chyba, ani naši trenéři. Musíme se zeptat rozhodčích a pracovat na tom, aby to do příští soutěže bylo v pořádku," uvedli Taschlerovi v tiskové zprávě. V Grand Prix je čeká ještě druhý závod v Číně od 10. do 12. listopadu.

Také Mrázkovi, kteří stejně jako Taschlerovi trénují pod vedením Mattea Zanniho, měli problém s choreografickou sekvencí a navíc v programu na hudbu z baletu Labutí jezero udělali výraznou chybu při nástupu do společné taneční piruety. Na svůj nejlepší výkon sezony ztratili přes sedm bodů, ale osmou příčku po rytmickém tanci udrželi.

"Nebylo to naše nejlepší, ale ani nejhorší vystoupení," uvedli Mrázkovi. "V minulé sezoně jsem byl vždy superperfekcionista a chtěl jsem předvést bezchybný výkon, což vedlo k některým chybám. Myslím, že jsme se v tomto smyslu trochu zlepšili," dodal Daniel Mrázek. V prestižním seriálu se Mrázkovi představí od 17. do 19. listopadu ve finském Espoo.

Žádné pochyby o svém triumfu nedopustili Chocková s Batesem. Po výhře v rytmickém tanci předvedli jednoznačně nejlepší i volný tanec, pro nějž si vybrali hudbu skupiny Pink Floyd. Nasbírali 212,96 bodu a druhé Kanaďany Marjorie Lajoieovou a Zacharyho Laghu nechali za sebou bezmála o šestnáct bodů.

Výsledky Americké brusle, závodu Grand Prix v krasobruslení

Taneční páry: 1. Chocková, Bates (USA) 212,96, 2. Lajoieová, Lagha (Kan.) 196,99, 3. Loparevová, Brissaud (Fr.) 193,47, ...5. Taschlerová, Taschler 184,84, 8. Mrázková, Mrázek (všichni ČR) 170,84.