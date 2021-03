Krasobruslař Březina se po 14 měsících chystá závodit, hned na MS

Praha - Krasobruslař Michal Březina bude po čtrnácti měsících závodit. Naposledy startoval na loňském mistrovství Evropy, příští týden ho čeká mistrovství světa. Kvůli koronavirovým omezením a podzimnímu zranění v této sezoně žádný závod neabsolvoval. Připravuje se v Kalifornii, kde musí i na ledě při tréninku nosit roušku.

Takhle dlouhá závodní pauza je pro něj velmi nezvyklá. Když jako mladý absolvoval operaci kolene, stál nějaké tři čtyři měsíce. "Ale to jsem tehdy nejel jen jeden závod, finále juniorské Grand Prix. Takhle dlouhou pauzu jsem ještě neměl. Trošku to vypadá jako takový comeback, že jsem po loňském mistrovství Evropy skončil a pak si to rozmyslel. Ale tak to není," řekl Březina novinářům při on-line tiskové konferenci.

Jeho nové programy ještě naživo žádný rozhodčí neviděl. Do Česka poslal své jízdy na zhodnocení, když se před Vánoci virtuálně zúčastnil mezinárodního mistrovství republiky. Obtížnost jednotlivých prvků si nechal zkontrolovat technickými specialisty. "Ale jinak jsem to jezdil jen v tréninku a jediný, kdo to viděl, byli naši trenéři," dodal svěřenec Rafaela Arutjunjana.

Loni létě měl po rozšíření koronaviru v USA tři měsíce zavřenou halu, ale od té doby může trénovat na ledě. Pauzu měl jen v říjnu, kdy si při pádu v tréninku poranil záda a musel vynechat Americkou brusli. Tato soutěž Grand Prix byla jedinou šancí, jak si mohl zazávodit. V USA se pak s výjimkou národního šampionátu žádné závody nekonaly a cesta do Evropy byla pro Březinu nereálná, protože by po návratu nesměl nějakou dobu do haly.

Na tamních čtyřech ledových plochách se na rozdíl od Česka mohou připravovat i děti, ale pro všechny platí přísný režim. Ten zahrnuje registraci na tréninky dopředu, povinnost strávit v hale maximálně 15 minut před tréninkem a stejnou dobu po něm a zakrytí dýchacích cest po celou dobu včetně pobytu na ledě. "Žádná výjimka pro sportovce není. Dokud se v Kalifornii budou nosit roušky uvnitř, tak s nimi budeme jezdit. Trénujeme s nimi celý rok a nevypadá to, že by to mělo přestat," konstatoval bronzový medailista z ME 2013.

Při jízdách mu často rouška sklouzává. "Před skokem si to někdy stáhneme i sami, aby nám nevyletěla před obličej. To by bylo nebezpečné. Policie chodí na kontroly, ale tohle neřeší," řekl třicetiletý závodník.

Loni na mistrovství Evropy vyhrál krátký program, ale po chybách ve volné jízdě se propadl na sedmé místo. Mistrovství světa 2020 bylo kvůli koronaviru zrušeno. Na osmé místo z MS 2019 tak bude Březina navazovat až letos. Aktuální forma se mu odhaduje těžko. "To se uvidí. Já jsem dělal, co jsem mohl, abych byl připravený. Odtrénovali jsme, co jsem potřeboval. Teď jen musím předvést, na co mám natrénováno," přemítal.

Poprvé absolvuje vrcholnou akci bez diváků. "Bude to jiné než normální závod. Ke konci programu vám diváci dodají docela dost energie, když se vám jízda podaří a slyšíte tu odezvu. Uvidíme, jak to bude vypadat," řekl. Krátký program ho čeká ve čtvrtek 25. března, volná jízda o dva dny později.