Krasobruslař Březina se na ME posunul na 10. místo, vyhrál Kondraťuk

Tallinn - Michal Březina znovu skončil na mistrovství Evropy v elitní desítce. Vydařenou volnou jízdou se v Tallinnu posunul z patnáctého místa po krátkém programu na desátou pozici. Titul získal Mark Kondraťuk, který se jako jediný z trojice vedoucích ruských krasobruslařů udržel na medailové příčce.

Březina vsadil na jistotu a na úvod místo čtverného salchowu zařadil jen kombinaci s trojitým salchowem. "O tom jsem se rozhodl už po tréninku ráno. Hlavní bylo, že jsem se v tom salchowu necítil stoprocentně, co jsme sem přiletěli. Něco tam bylo špatně. Sice jsem dostal vynadáno od trenéra, ale myslím si, že to bylo správné rozhodnutí," řekl po soutěži novinářům.

Sázka na jistotu se vyplatila. Na rozdíl od krátkého programu nezaváhal v žádném skoku. Zvládl oba trojité axely i všechny ostatní naplánované trojité skoky. Za jízdu na hudbu Bryana Adamse dostal nejvyšší známku v této sezoně 166,78 bodu, zaostal jen o půl bodu za svým osobním rekordem a usadil se s obrovským náskokem v čele.

Nakonec se pátou volnou jízdou večera posunul podvanácté v kariéře do první evropské desítky. "Myslím, že se dá s klidem říct, že k té evropské špičce patřím i v jednatřiceti," pochvaloval si po své poslední volné jízdě na vrcholné evropské akci.

Z trojice osmnáctiletých ruských krasobruslařů, kteří se zhruba sedmibodovým náskokem vedli po krátkém programu, svou roli zvládl jen národní šampion Kondraťuk. Volnou jízdou se třemi čtvernými skoky a výborným projevem si vylepšil osobní maximum o 22 bodů a známkou 187,50 ovládl hodnocení finálové části soutěže. Součtem 286,56 bodu porazil o více než 12 bodů Itala Daniela Grassla, jemuž čtverný lutz, flip a rittberger vynesl jako jedinému přes sto bodů za techniku. Z pátého místa se posunul až na stříbrnou pozici. O tři místa si životní volnou jízdou polepšil také nakonec bronzový Lotyš Deniss Vasiljevs.

Naopak lídr po krátkém programu Andrej Mozaljov ubral otáčku u čtverného salchowa a v součtu s dalšími chybami získal za jízdu se dvěma čtvernými toeloopy méně bodů než Březina za tu svou bez čtverného skoku. V celkovém pořadí se propadl na čtvrtou příčku.

Ještě více chyboval třetí muž krátkého programu Jevgenij Semeněnko, jehož devátá volná jízda srazila na pátou pozici. Bez medaile skončil také obhájce bronzu Morisi Kvitelašvili z Gruzie, který se propadl ze čtvrté příčky na šestou.

Evropský šampionát vyvrcholí v sobotu volnými tanci za účasti Natálie a Filipa Taschlerových a volnými jízdami žen s Eliškou Březinovou.

Tanečníci Taschlerovi útočí na první desítku

Taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi útočí na krasobruslařském mistrovství Evropy v Tallinnu na umístění v elitní desítce. Po dnešním rytmickém tanci jsou jedenáctí se ztrátou 0,75 bodu na deváté Poláky Natalii Kaliszekovou a Maksima Spodyrieva. Vedení se ujali obhájci titulu a úřadující mistři světa Victoria Sinicinová a Nikita Kacalapov z Ruska.

Českému sourozeneckému páru se energický tanec na hudbu popové hvězdy Madonny vydařil. "Sice nám trošičku utekl blues ve velkých pointech, ale jinak všechny levely byly na místě. Moc jsme si to užili, jsem moc spokojená," radovala se Taschlerová. Její bratr přikyvoval. "Mně se jelo fakt moc dobře, svěže, svobodně," dodal.

Taschlerovi získali 69,72 bodu a oproti devatenáctému místu na posledním evropském šampionátu si zatím výrazně polepšili. Tehdy měli za krátký tanec známku o více než sedm bodů nižší. Ve srovnání s loňským mistrovstvím světa si v této části soutěže připsali pět a tři čtvrtě bodu.

Před volnou jízdou se nechtějí stresovat úvahami o možném umístění. "Půjdeme do toho asi stejně jako teď do Madonny. Chceme si to užít, ukázat charakter toho tanga. Kdybychom byli v top desítce, byl by to asi jeden z našich dalších splněných snů, ale nejdeme do volné jízdy s tímto cílem jako hlavním, to vůbec ne," přiblížila Taschlerová.

Boj o titul se při absenci čtyřnásobných mistrů světa Gabrielly Papadakisové a Guillamea Cizerona podle očekávání odehrává v ruské režii. Ze zdravotních problémů, kvůli nimž museli odstoupit v průběhu ruského šampionátu, se dali dohromady Sinicinová a Kacalapov. Za bezchybný rytmický tanec dostali známku 87,89 bodu, která je jejich nejvyšší v sezoně.

Jejich krajané Alexandra Stěpanovová a Ivan Bukin si vylepšili osobní rekord na 86,45 bodu a před sobotními volnými tanci ztrácejí 1,44 bodu. Útočí tak minimálně na vyrovnání svého maxima na ME, kterým je stříbro z roku 2019.

Na rozdíl od ostatních kategorií jsou v tancích na ledě nereálné kompletně ruské stupně vítězů. Průběžnou třetí příčku drží Italové Charlene Guignardová a Marco Fabbri. Třetí ruský pár Diana Davisová, Gleb Smolkin je po rytmickém tanci osmý.

Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Sinicinová, Kacalapov 87,89 b., 2. Stěpanovová, Bukin (všichni Rus.) 86,45, 3. Guignardová, Fabbri (It.) 83,35, 4. Fearová, Gibson (Brit.) 79,97, 5. Smartová, Díaz 77,99, 6. Hurtadová, Khaliavin (všichni Šp.) 75,83, ...11.Taschlerová, Taschler (ČR) 69,72.

