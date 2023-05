Krásné emoce, věřil jsem, že Basilej porazíme, řekl Barák po vítězném gólu

Basilej - Český fotbalista Antonín Barák prožil krásné emoce poté, co v odvetě semifinále Evropské konferenční ligy v Basileji zařídil Fiorentině gólem v prodloužení vítězství 3:1 a postup do pražského finále. Reprezentační záložník, který navzdory domácí porážce 1:2 pevně věřil v obrat italského týmu, touží uspět i v Edenu proti londýnskému West Hamu.

Barák z lavičky naskočil do hry až ve 106. minutě. Těsně před koncem nastaveného času druhé části prodloužení se v pokutovém území dostal k odraženému míči a rozhodl o postupujícím ještě před penaltovým rozstřelem.

"Jsou to krásné emoce, ještě když se finále bude hrát v Praze. Byla to skvělá cesta, přestože jsme hodně trpěli. Zvládli jsme to až v poslední minutě. Nemám slov a jsem opravdu nadšený," řekl Barák v rozhovoru pro italskou televizi DAZN.

Fiorentina otočila semifinále po úvodní nečekané domácí prohře 1:2. "Navzdory výsledku prvního zápasu jsem byl úplně v klidu, věřil jsem našemu týmu. Nepochyboval jsem, že v Basileji odehrajeme skvělé utkání," přiznal osmadvacetiletý středopolař.

Hosty poslal do vedení ve 35. minutě Nicolás González. Švýcarský celek odpověděl krátce po změně stran gólem Zekiho Amdouniho, ale Argentinec González v 72. minutě svou druhou trefou zajistil Fiorentině prodloužení. V něm měly "Fialky" více příležitostí a jednu z posledních proměnil Barák.

"Na hřiště jsme nastupovali trošku pod tlakem, většinou takhle nehrajeme. Nakonec se počítá jen výsledek, dařilo se nám proměňovat šance. Basilej je měla v prvním poločase, ale nevyužila je," uvedl Barák, jenž si v sezoně připsal osmý soutěžní gól, z toho pátý v Konferenční lize.

S mužstvem z Florencie letos postoupil do druhého finále. V Konferenční lize se Fiorentina 7. června utká s West Hamem, kde působí další čeští reprezentanti a bývalí slávisté Vladimír Coufal s Tomášem Součkem, a v Italském poháru následující středu nastoupí proti Interu Milán.

"Dvě finále jsou nádherná. Máme obrovskou příležitost něco vyhrát a musíme ji využít. Hráli jsme dobře už v mnoha zápasech v sezoně, na tom můžeme stavět," dodal někdejší hráč Příbrami, Slavie, Udine, Lecce nebo Hellasu Verona.