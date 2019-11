Krampová-Karrenbauerová se ohradila vůči svým kritikům uvnitř CDU

Berlín - Diskuse o tom, kdo má stranu vést, se v Křesťanskodemokratické unii (CDU) vedly vždy, míní její šéfka Annegret Krampová-Karrenbauerová. Strana je vydrží. Není ale možné kritizovat vše, je přesvědčena. Politička, která čelí tvrdé kritice řady křesťanských demokratů a pochybám, zda je správnou osobností v čele strany, to dnes řekla v Lipsku na sjezdu CDU.

Fotogalerie

"Diskuse o otázkách vedení byly v CDU vždy. Jsme silná strana, my takové diskuse vydržíme a nenecháme se odepsat," prohlásila Krampová-Karrenbauerová, která loni v prosinci po 18 letech v čele strany nahradila kancléřku Angelu Merkelovou. Křesťanští demokraté od té doby utrpěli výrazné ztráty v evropských volbách i trojici zemských hlasování na východě země, a Krampová-Karrenbauerová se proto dostala pod tlak.

Dnes svým kritikům nepřímo odpověděla. Sedmapadesátiletá politička mimo jiné ocenila vlády Merkelové, která se německou kancléřkou stala na den přesně před 14 lety. "Je to a bylo to dobrých 14 let pro Německo, a na to můžeme být všichni společně hrdí," poznamenala. Samozřejmě je podle ní možné kritizovat různé aspekty politiky vlády a křesťanských demokratů, není ale možné v době dnešního blahobytu se tvářit, že se nepovedlo vůbec nic. "To není žádná dobrá volební strategie a vůbec bychom si na to neměli zvykat," zdůraznila za potlesku zhruba 1000 delegátů.

Krampová-Karrenbauerová se tak vymezila mimo jiné vůči bývalému šéfovi poslanců CDU/CSU Friedrichu Merzovi, který patří k nejhlasitějším kritikům. Čtyřiašedesátiletý politik, který loni v souboji o vedení křesťanských demokratů těsně prohrál, například na konci října hovořil o "nečinnosti a nedostatečném vedení" ze strany Merkelové i o tom, že to "takhle nemůže jít dál". Krampové-Karrenbauerové zase někteří spolustraníci vyčítají "bezobsažnou politiku", nevýrazné vystupování a podíl na řadě voleních neúspěchů v letošním roce.

Bývalá sárská premiérka přesto věří, že se dvoudenní sjezd vládní strany ponese namísto hledání chyb v minulosti především ve znamení programových debat a přemýšlení o tom, jak by Německo mělo vypadat v roce 2030.