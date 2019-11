Krampová-Karrenbauerová je připravena dnes skončit v čele CDU

Berlín - Annegret Krampová-Karrenbauerová je připravena ještě dnes skončit v čele vládních křesťanských demokratů (CDU), pokud se ukáže, že její politika nemá dostatečnou podporu. Sedmapadesátiletá politička, která čelí tvrdé kritice od mnoha křesťanských demokratů a pochybám, zda je tou správnou osobností v čele strany, to dnes řekla na závěr svého projevu na sjezdu v Lipsku.

"Pokud jste toho názoru, že to Německo, jaké ho chci, není to Německo, jak si ho představujete vy, pokud jste toho názoru, že ta cesta, kterou s vámi chci společně jít, není tou cesta, kterou považujete za správnou, tak to dnes vyjádřete. Pak to také dnes skončeme. Tady a teď, dnes," prohlásila Krampová-Karrenbauerová ke slyšitelnému překvapení zhruba 1000 delegátů.

Pokud se ale křesťanští demokraté domnívají, že chtějí stejné Německo a k němu chtějí dojít stejnou cestou, tak mají společně "tady, teď a dnes" začít s prací, uvedla také. Její, asi hodinu a půl dlouhý, projev poté delegáti ocenili sedmiminutovým potleskem ve stoje.

"Potlesk ukazuje: Dnes se nebude končit, Annegret. Dnes se teprve pořádně začíná," reagoval na to saský ministerský předseda Michael Kretschmer. "Byl to jasný a zřetelný signál," uvedl šéf hesenské vlády Volker Bouffier, podle něhož není možné, aby CDU byla i nadále rozhádaná.

Krampová-Karrenbauerová svým projevem rázně reagovala na rostoucí kritiku z posledních týdnů. Někteří křesťanští demokraté, kteří letos utrpěli hned několik dramatických volebních propadů, jí vyčítali třeba "bezobsažnou politiku" nebo otevřeně hovořili o tom, že by se neměla stát kandidátkou konzervativní unie CDU/CSU na kancléřku pro volby za dva roky.

Bývalá sárská premiérka Krampová-Karrenbauerová, která uznala, že uplynulý rok nebyl jednoduchý, dnes také své odpůrce vyzvala, aby se ve straně angažovali. Rozdílné názory podle ní patří k demokracii a mohou CDU pomoci k růstu.

Jeden z nich dal dnes najevo místopředseda poslanců CDU/CSU Carsten Linnemann, podle něhož se do budoucna křesťanští demokraté musejí znovu stát jasně rozpoznatelní a přesvědčivěji dávat najevo své postoje. Jasného profilu a pevného programového ukotvení se dovolával i předseda Mladé unie Tilman Kuban.

Hlasitý kritik kancléřky Angely Merkelové a bývalý šéf poslanců CDU/CSU Friedrich Merz zase mluvil o potřebě vedení. Zároveň ale muž, který by podle řady pozorovatelů na kancléře rád kandidoval sám, vyjádřil loajalitu Krampové-Karrenbauerové i vládě. Ještě koncem října přitom Merz, jehož projev byl dnes umírněnější, než se čekalo, hovořil o "nečinnosti a nedostatečném vedení" ze strany Merkelové i o tom, že to "takhle nemůže jít dál".

AfD jsou žháři, spolupráce s CDU nebude

CDU nechce a nebude mít nic společného s Alternativou pro Německo (AfD), prohlásila Krampová-Karrenbauerová. Politiky AfD přirovnala ke žhářům, kterým není možné ještě podávat zápalky.

Sedmapadesátiletá politička se tak dnes důrazně postavila proti stále spíše ojedinělým požadavkům, aby se její strana zcela nevyhýbala vyjednáváním s pravicově populistickým až radikálním uskupením. Podobné výzvy se uvnitř CDU objevily například po říjnových zemských volbách v Durynsku, kde AfD skončila druhá právě před křesťanskými demokraty.

Podle Krampové-Karrenbauerové se "lidé napravo", jak o politicích AfD hovořila, chovají tak, že přispívají ke zhrubnutí jazyka a ztrátě respektu k druhým, třeba k lidem, kteří mají jinou víru nebo jinak vypadají. "To jsou ti, kteří vytváří duchovní klima, z něhož vycházejí i politické vraždy," prohlásila v narážce na vraždu politika CDU Waltera Lübckeho, k níž se přiznal pravicový extremista.

"A proto říkám ve vší vážnosti: To jsou ti žháři. A my nesmíme nikdy být ti dobráci, kteří jim ještě dají zápalky, aby ten požár mohli začít," dodala za mohutného potlesku delegátů.