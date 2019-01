Brno - Brněnská strojírenská firma Královopolská RIA podala arbitrážní žalobu k Mezinárodní obchodní komoře v Londýně na společnost Sev.en EC kvůli sporu o dostavbu tepelné elektrárny Chvaletice. ČTK to řekl ředitel Královopolské Ria Ctirad Nečas.

Firma zatím v žalobě nárokuje pouze nižší částku, postupně ale chce vymáhat po Sev.en EC až miliardu korun, kterou považuje za oprávněnou za dokončení prací na elektrárně. Obě společnosti vedou spor od června 2017, kdy Sev.en EC jako investor odstoupila před dokončením dostavby od smlouvy kvůli nedodržení termínů.

"Žalobu jsme odeslali na začátku ledna. Předpokládáme, že Mezinárodní obchodní komora rozhodne poměrně rychle," uvedl Nečas.

Právě spor o Chvaletice stojí za insolvenčním řízením, v němž se Královopolská RIA momentálně nachází. Královopolská RIA pracovala na obnově bloků B3 a B4 chvaletické elektrárny. Jejím provozovatelem je Sev.en EC, která patří do těžební skupiny Czech Coal finančníka Pavla Tykače.

Zakázka na modernizaci dvou bloků měla stát 2,6 miliardy korun. Termín dokončení se dvakrát posunul, poté zadavatel kvůli nedodržení termínu vypověděl smlouvu a odmítá uhradit provedené práce na obou blocích. Královopolská Ria zpoždění zdůvodňovala následnými požadavky ze strany zadavatele, které nebylo možné splnit v původně sjednaných termínech.

Do insolvenčního řízení s Královopolskou Ria přihlásila Sev.en EC nepodmíněné pohledávky v souhrnné hodnotě téměř 546 milionů korun. Byla také jedním z věřitelů, kteří loni v červnu odmítli podpořit navrhovaný reorganizační plán Královopolské Ria, pro nějž hlasovalo víc než 90 procent věřitelů. Brněnská krajský soud námitky Sev.en EC zohlednil a loni v srpnu reorganizaci zamítl a vyhlásil na majetek Královopolské Ria konkurz. Ten ale zrušil svým rozhodnutím Vrchní soud v Olomouci v říjnu loňského roku a věc vrátil na Krajský soud v Brně, který zatím nerozhodl.