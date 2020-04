Královně lyžařské sezony Brignoneové dovezl glóby kurýr

Řím - Vzhledem k omezení vycházení v době koronavirové krize vyhlížejí miliony lidí na celém světě více než kdy jindy návštěvu kurýrů s balíčky a výjimkou nebyla ani italská lyžařka Federica Brignoneová. Zásilka, kterou královna minulé sezony Světového poháru toužebně očekávala, však nebyla z e-shopu či místního supermarketu, ale od Mezinárodní lyžařské federace (FIS).

Mimořádně cenný balík Brignoneové dorazil koncem března a obsahoval tři křišťálové glóby: velký devítikilový za celkové vítězství v SP, na které dosáhla jako první italská sjezdařka v historii, a dva menší za hodnocení obřího slalomu a alpské kombinace.

Trofeje byly doručeny do domu rodičů Brignoneové, neboť ona sama bydlí více v horách ve Valle d’Aosta, kam kurýři obvykle nezajíždějí. "Takže mi bratr poslal fotku s poháry a textem: 'Hele, není to tvoje? Ty sis něco takového objednala?' Pak jsem si je odvezla domů," řekla Brignoneová ve videorozhovoru pro agenturu AP.

Dezinfekci křišťálové poháry nepodrobila. "Byly v krabici, kdo ví kolik dnů, takže žádný problém," uvedla s úsměvem.

Devětadvacetiletá rodačka z Milána se stala celkovou vítězkou SP poté, co byl kvůli šířící se nákaze koronaviru seriál 11. března předčasně ukončen. Její velká rivalka Američanka Mikaela Shiffrinová se zrovna chystala vrátit do pohárového kolotoče po šestitýdenní pauze, kterou si vzala po nečekaném úmrtí otce, ale závody v Aare byly zrušeny.

"Nebylo hezké, co se jí stalo. Ale my jsme také odjely 30 závodů. Moje soupeřky přišly o devět závodů, ale já také," řekla Brignoneová. "Na konci sezony jsem jezdila fakt dobře a v Aare jsem tvrdě trénovala. Byla jsem rychlá. Opravdu jsem chtěla zakončit sezonu lépe," dodala vítězka pěti závodů v ročníku.

Vzhledem k ukončení sezony u zeleného stolu nemohla Brignoneová převzít trofeje při slavnostním vyhlášení, jak je obvyklé. FIS slíbila, že to napraví, až současná krize s nemocí covid-19 pomine.

Brignoneová by se tak mohla dočkat letní ceremonie v sídle italské federace či FIS, ale také může čekat až do prvního závodu nové sezony na podzim v Söldenu. "Čím dřív, tím líp. Pokud by to bylo až v úvodu nového ročníku, to už jste nastaveni na novou sezonu, takže myslím, že by to bylo pozdě. Ale zas na druhou stranu lepší než nic," řekla bronzová olympijská medailistka z Pchjongčchangu v obřím slalomu.

Po návratu z Aare oslavila Brignoneová životní úspěch rodinnou večeří. Mladší bratr Davide ji trénuje a její matka Maria Rosa Quariová jezdila v 70. a 80. letech Světový pohár, v němž vyhrála čtyři závody včetně slalomu ve Vysokých Tatrách. "Všichni v rodině milujeme sport a lyžování. Takže teď, když vidím ty trofeje ve svých a v jejich rukách, je to pro nás ta opravdová oslava," řekla.

Triumfy věnovala bezprostředně po ukončení sezony těžce zkoušené Itálii, jež je koronavirem nejhůře postiženou zemí. Že dala své vlasti důvod k radosti, potvrdil i fakt, že si zdravotníci z nemocnice v Piacenze našli mezi ošetřováním nakažených čas, aby Brignoneové napsali dopis s gratulací.

"Byla to pro ně jediná pozitivní věc, která se v té době stala," řekla nyní lyžařka, jejíž odpověď zdravotníkům je vylepená v nemocnici. "Odvádějí obrovské množství práce. Musíme jim poděkovat. Všichni Italové by měli říct 'děkuji' lékařům a zdravotním sestrám," řekla sportovní hvězda ze země, kde nemoci covid-19 podlehlo téměř 16 tisíc lidí.