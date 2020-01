Královna odsouhlasila přechodné období pro Harryho a Meghan

Londýn - Britská královská rodina má za sebou velmi konstruktivní diskuse o budoucnosti prince Harryho a jeho rodiny. Dohodla se na přechodném období, během kterého budou vévoda a vévodkyně ze Sussexu trávit čas v Británii i v Kanadě. V tiskovém vyjádření to po dnešní schůzce s Harrym a dalšími členy rodiny oznámila královna Alžběta II. Požádala o to, aby se ke "konečným rozhodnutím" dospělo v nejbližších dnech.

"Krizový summit", jak schůzku na panství Sandringham označila britská média, královna svolala kvůli oznámení z minulé středy, v němž Harry a Meghan oznámili záměr opustit pozici "předních" představitelů monarchie. Tento plán vyvolal řadu nejrůznějších otázek, na které nyní britský dvůr hledá odpovědi.

"Moje rodina a já naprosto podporujeme touhu Harryho a Meghan vybudovat si nový život jakožto mladá rodina. Ačkoli bychom preferovali, kdyby zůstali plnohodnotnými funkčními členy královské rodiny, respektujeme a chápeme jejich přání žít jako rodina nezávisleji a při tom zůstat váženou součástí mojí rodiny," uvedla královna po schůzce, které se účastnil i Harryho starší bratr princ William a jeho otec princ Charles.

"Harry a Meghan dali jasně najevo, že nechtějí být ve svých nových životech závislí na veřejných financích. Dohodlo se proto, že nastane přechodné období, během něhož... budou trávit čas v Kanadě a ve Spojeném království," pokračuje prohlášení.

Právě z Kanady chtějí podle informací britských médií vévoda a vévodkyně ze Sussexu učinit svůj druhý domov poté, co by se odklonili od svých současných rolí. Nové uspořádání ale podle královny stále není dohodnuté. "Požádala jsem, aby se konečných rozhodnutí dosáhlo v příštích dnech," dodala panovnice.

Princové William a Harry popřeli zprávy o roztržce

Britští princové William a Harry popřeli zprávy tisku o vzájemné roztržce mezi jejich rodinami. Deník The Times dnes napsal, že William se nechoval přátelsky vůči Harryho manželce Meghan, což údajně vedlo k oznámení dvojice z minulého týdne, že se vzdává reprezentačních rolí. Bratři takové zprávy označili za urážlivé a potenciálně škodlivé.

The Times dnes s odvoláním na nejmenovaný zdroj napsaly, že 37letý William svého 35letého bratra a Meghan vystrnadil "šikanujícím přístupem". William údajně neměl rád Meghan.

"Navzdory jasným popřením dnes jedny britské noviny otiskly zprávu spekulující o vztahu mezi vévodou a vévodkyní ze Sussexu a vévodou z Cambridge," stojí v prohlášení uvádějící šlechtické tituly Harryho a Williama.

"Pro bratry, kteří tak silně dbají na věci spjaté s duševním zdravím, je používání štvavého jazyka tímto způsobem urážlivé a potenciálně škodlivé," uvedli princové v dnešním prohlášení.

Londýnské Timesy předtím napsaly, že vévoda a vévodkyně ze Sussexu se chtějí vzdát svých královských rolí po dvou letech, kdy jim bylo "neustále připomínáno, kde je jejich místo". Rozepře údajně propukly už před svatbou Harryho a Meghan v květnu 2018.

Britská média už loni spekulovala o vzájemném odcizení obou princů kvůli sporům jejich manželek. Princ Harry v říjnu určité napětí ve vztahu s bratrem Williamem přiznal.

Jak si mohou Meghan a Harry vydělat? Psaním knih i televizí

Britský princ Harry a jeho manželka Meghan minulou středu oznámili, že už nechtějí vystupovat jako "přední" členové královské rodiny, že plánují dělit svůj čas mezi Británii a Severní Ameriku a že hodlají být finančně nezávislí. Britská média od té doby do detailů popisují, jak vypadá nynější financování páru a co by pro Harryho a Meghan osamostatnění z finančního hlediska znamenalo. Experti spekulují, že by si dvojice mohla vydělávat psaním knih, televizními pořady či veřejnými vystoupeními.

Jak napsal britský list The Daily Telegraph, Harry je asi desetkrát bohatší než jeho žena. Jeho jmění se odhaduje na 30 milionů liber (přes 800 milionů Kč), Meghanino na asi 3,8 milionu liber (asi 110 milionů Kč). Kdo za ně v současné době platí? Asi 95 procent jejich příjmů pochází od Harryho otce Charlese, prince z Walesu. Ten jim a stejně tak i svému druhému synovi Williamovi a jeho manželce Kate dává peníze na veškeré oficiální aktivity a vše hradí z výnosů Cornwallského vévodství, které je od 14. století zdrojem příjmů pro každého následníka trůnu. Z těchto peněz jim rovněž princ Charles financuje i některé soukromé aktivity. Podle britské BBC to v letech 2018 a 2019 činilo přes pět milionů liber (147 milionů Kč). Asi pět procent financí pro Harryho a Meghan šlo z královnina rozpočtu, který jí přiděluje ministerstvo financí.

Například ale renovace venkovského sídla Frogmore Cottage, kam se princ Harry a jeho žena Meghan přestěhovali, byla placena rovněž z peněz daňových poplatníků a přišla britskou státní pokladnu na 2,4 miliony liber (asi 70 milionů Kč). Sídlo je majetkem královny Alžběty. Jak v této souvislosti napsal deník The Guardian, není jasné, zda si pár v případě změny svého postavení bude moci sídlo ponechat, či zda v něm budou muset platit nějaký nájem.

S jakým bohatstvím mohou Harry a Meghan pro začátek počítat? Princ Harry a jeho bratr William podědili většinu z třináctimilionového majetku (přes 380 milionů Kč) po své matce, princezně Dianě. Má se rovněž za to, že dalších několik milionů liber činilo dědictví po Harryho prababičce, královně matce, říká královský zpravodaj britské BBC Nick Witchell. Meghan ve své herecké kariéře vydělávala asi 50.000 dolarů (1,1 milionů Kč) za každý díl seriálu Kravaťáci. Psala rovněž lifestylový blog a vytvořila i vlastní kolekci pro jednu z kanadských módních značek.

Harry a Meghan minulý týden na své stránce mimo jiné oznámili, že jejich nový status by měl znamenat, že již nebudou přijímat finance z takzvaného Suverénního fondu, a tak se z nich stanou "členové královské rodiny, kteří budou finančně nezávislí". Jenže jak už bylo zmíněno, tento fond, ve kterém jsou peníze ze státního rozpočtu určené pro královnu, činí jen pět procent příjmů Harryho a Meghan. Zda se vzdají i dalších zdrojů financování, zatím není jasné, poznamenala k tomu BBC.

Z pěnez daňových poplatníků je rovněž placena i ochranka královského páru. Loni stála 650.000 liber (přes 19 milionů Kč), v případě stěhování do Kanady by se tato částka vyšplhala na milion liber (více než 29 milionů Kč). Podle britského deníku Evening Standard, se k tématu nedávno vyjádřil i kanadský premiér Justin Trudeau. Údajně ubezpečil královnu, že ochranu páru v zemi případně zajistí i z finančního hlediska kanadský stát. Jak k tomu list nicméně poznamenal, to, že by země musela platit polovinu z odhadovaného milionu liber ročně by mohlo vyvolat pobouření a poškodit obraz královské rodiny v Kanadě.

Harry a Meghan si dosud jako "přední" členové královské rodiny nemohli sami vydělávat. Jak by to chtěli dělat v budoucnosti, není zatím jasné. "Myslím si, že mohou získat peníze z psaní knih a nejspíš i z televize," uvádí David McClure, autor knížky o královských financích. Na instagramu má pár deset milionu sledujících a rovněž se přátelí s mnoha světovými celebritami, jako jsou George Clooney, Ellen deGeneresová či Oprah Winfreyová. Jak poznamenal britský list The Daily Telegraph, veřejná vystoupení by jim mohla vydělávat až 500.000 liber (okolo 15 milionů Kč).

Pokud jde o budoucí status Harryho a Meghan, faktem je, že už existují členové královské rodiny, kteří pracují, například Harryho sestřenice, princezny Beatrice a Eugenie. Ty ale zároveň nevykonávají v rámci královské rodiny žádné oficiální funkce. Některé jejich výdaje nicméně i přesto musí platit daňoví poplatníci - například zajištění bezpečnosti na svatbě princezny Eugenie v roce 2018.