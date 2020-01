Královna odsouhlasila přechodné období pro Harryho a Meghan

Londýn - Britská královská rodina má za sebou velmi konstruktivní diskuse o budoucnosti prince Harryho a jeho rodiny. Dohodla se na přechodném období, během kterého budou vévoda a vévodkyně ze Sussexu trávit čas v Británii i v Kanadě. V tiskovém vyjádření to po dnešní schůzce s Harrym a dalšími členy rodiny oznámila královna Alžběta II. Požádala o to, aby se ke "konečným rozhodnutím" dospělo v nejbližších dnech.

"Krizový summit", jak schůzku na panství Sandringham označila britská média, královna svolala kvůli oznámení z minulé středy, v němž Harry a Meghan oznámili záměr opustit pozici "předních" představitelů monarchie. Tento plán vyvolal řadu nejrůznějších otázek, na které nyní britský dvůr hledá odpovědi.

"Moje rodina a já naprosto podporujeme touhu Harryho a Meghan vybudovat si nový život jakožto mladá rodina. Ačkoli bychom preferovali, kdyby zůstali plnohodnotnými funkčními členy královské rodiny, respektujeme a chápeme jejich přání žít jako rodina nezávisleji a při tom zůstat váženou součástí mojí rodiny," uvedla královna po schůzce, které se účastnil i Harryho starší bratr princ William a jeho otec princ Charles.

"Harry a Meghan dali jasně najevo, že nechtějí být ve svých nových životech závislí na veřejných financích. Dohodlo se proto, že nastane přechodné období, během něhož... budou trávit čas v Kanadě a ve Spojeném království," pokračuje prohlášení.

Právě z Kanady chtějí podle informací britských médií vévoda a vévodkyně ze Sussexu učinit svůj druhý domov poté, co by se odklonili od svých současných rolí. Nové uspořádání ale podle královny stále není dohodnuté. "Požádala jsem, aby se konečných rozhodnutí dosáhlo v příštích dnech," dodala panovnice.

Princové William a Harry popřeli zprávy o roztržce

Britští princové William a Harry popřeli zprávy tisku o vzájemné roztržce mezi jejich rodinami. Deník The Times dnes napsal, že William se nechoval přátelsky vůči Harryho manželce Meghan, což údajně vedlo k oznámení dvojice z minulého týdne, že se vzdává reprezentačních rolí. Bratři takové zprávy označili za urážlivé a potenciálně škodlivé.

The Times dnes s odvoláním na nejmenovaný zdroj napsaly, že 37letý William svého 35letého bratra a Meghan vystrnadil "šikanujícím přístupem". William údajně neměl rád Meghan.

"Navzdory jasným popřením dnes jedny britské noviny otiskly zprávu spekulující o vztahu mezi vévodou a vévodkyní ze Sussexu a vévodou z Cambridge," stojí v prohlášení uvádějící šlechtické tituly Harryho a Williama.

"Pro bratry, kteří tak silně dbají na věci spjaté s duševním zdravím, je používání štvavého jazyka tímto způsobem urážlivé a potenciálně škodlivé," uvedli princové v dnešním prohlášení.

Londýnské Timesy předtím napsaly, že vévoda a vévodkyně ze Sussexu se chtějí vzdát svých královských rolí po dvou letech, kdy jim bylo "neustále připomínáno, kde je jejich místo". Rozepře údajně propukly už před svatbou Harryho a Meghan v květnu 2018.

Britská média už loni spekulovala o vzájemném odcizení obou princů kvůli sporům jejich manželek. Princ Harry v říjnu určité napětí ve vztahu s bratrem Williamem přiznal.

Po oznámení Harryho a Meghan, že se vzdávají rolí v královské rodině, se dnes ve východoanglickém Sandringhamu schází nejužší část britské královské rodiny včetně 93leté panovnice, obou princů a jejich 71letého otce prince Charlese.

Harry s Meghan minulou středu oznámili, že nechtějí vystupovat jako "přední" členové královské rodiny, že plánují dělit svůj čas mezi Británii a Severní Ameriku a že hodlají být finančně nezávislí.

Podle britského listu panují obavy, že pokud by královna plánům Harryho a Meghan nevyšla vstříc, mohli by vévoda a vévodkyně ze Sussexu vystoupit bez svolení královského paláce v televizním rozhovoru. Ten by podle britských listů mohl královskou rodinu silně poškodit. Teprve před nedávnem další člen rodiny, královnin syn Princ Andrew (59) oznámil ústup z veřejného života po "katastrofálním" televizním interview ohledně svých vazeb na někdejšího amerického finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.