Boroš těsně obhájil domácí titul v cyklokrosu, vyhrál popáté v kariéře

Kolín - Michael Boroš vybojoval pátý titul na mistrovství republiky v cyklokrosu. Na trati v Kolíně obhájil loňský triumf, předtím kraloval v letech 2017 až 2019. V závěrečném spurtu porazil hlavní favorit závodu a nejlepší domácí cyklokrosař posledních sezon Jakuba Ťoupalíka, třetí byl Ťoupalíkův starší bratr Adam. Mezi ženami se radovala poprvé v kariéře Kristýna Zemanová.

Dramatický závod mužů s výbornou diváckou kulisou měl o zápletku postaráno hned od začátku, Boroš spadl a Jakub Ťoupalík si vypracoval v čele více než slibný náskok. Devětadvacetiletý Boroš se však nevzdal a rychle se propracovával dopředu. Ještě v nájezdu do posledního z osmi okruhů měl zhruba desetisekundové manko, ale v závěru měl více sil.

"Samozřejmě je to krásné," řekl Boroš v rozhovoru s novináři. Na začátku závodu však moc důvodů k úsměvu neměl. "Hlídal jsem si nájezd do terénu, nechal jsem tam Matěje Stránského najet jako prvního, ale udělal trošku školáckou chybu a šel hned k zemi, takže sundal i mě. Bohužel jsme se tam ještě zamotali, takže to bylo trošku o nervy. Chtěl jsem si ten závod hlídat a ne stahovat ztrátu. Už jsem popravdě ani nevěřil, že se mi v závěru ještě podaří Jakuba dohnat," přiznal Boroš.

Jakub Ťoupalík ztratil na vítěze jen tři desetiny sekundy a získal svou první medaili mezi elitou. Adam Ťoupalík, šampion z roku 2015, zůstal zpět o 81 sekund a přidal do sbírky třetí domácí bronz po letech 2016 a 2018. Dovršil tak triumf stáje Elkov Kasper, jejíž dres oblékají všichni tři medailisté. Čtvrtý skončil Josef Jelínek, pátý Šimon Vaníček a šestý Tomáš Paprstka.

Zemanová ukončila sérii pěti triumfů zkušené reprezentantky Pavly Havlíkové. Osminásobná vítězka šampionátu, která se pozvolna loučí s velkými závody, skončila pátá. Stříbro získala Tereza Vaníčková, bronz Nikola Bajgerová.

Osmnáctiletá Zemanová v lesoparku Borky na okruhu dlouhém 3400 metrů zcela dominovala. Jen v úvodním kole byla před ní v čele vedoucí skupiny Bajgerová, ale pak už se závod proměnil v sólovou jízdu mladé jezdkyně za prvenstvím. Nakonec Zemanová zvítězila s náskokem 32 sekund a navázala na celkový triumf v domácím seriálu Českého poháru Toi Toi Cup.

"Psychicky jsem závod zvládla dobře a strašně jsem si ho užila, protože mi vyšlo přesně to, co jsem chtěla - jet celý závod sama, jet si v klidu. Za mě tedy obrovská spokojenost s tím, že se to povedlo takhle krásně odjet bez nějakých chyb. Mohla jsem si závod vychutnat," řekla novinářům Zemanová.

Rovněž Vaníčková, jež rozhodla o zisku stříbra během posledního šestého okruhu, má první cenný kov mezi elitou. Bajgerová, která za ní zůstala o osm sekund, už získala bronz před dvěma roky.

Ženy (20,4 km): 1. Zemanová 52:50, 2. Vaníčková (obě Brilon racing team MB) -32, 3. Bajgerová (Force Kck Zlín) -40.