Králíček dal po minutě gól Slavii a o takovém debutu ani nesnil

Liberec - Liberecký fotbalista Milan Králíček má za sebou prvoligovou premiéru, o které se neodvažoval ani snít. Osmnáctiletý útočník při svém debutu v nejvyšší soutěži necelou minutu po příchodu na trávník vstřelil gól, a navíc to bylo proti mistrovské Slavii. Mrzelo ho jen to, že ve čtvrtém kole nadstavby pouze zmírnil porážku a snížil na konečných 1:3.

Králíček střídal v 79. minutě a o necelých 60 sekund později doklepl zblízka míč do opuštěné branky. "Dát gól proti momentálně asi nejlepšímu týmu v české lize, to je neskutečné. O tom jsem ani nesnil, že by se to mohlo stát. Jsem teď hrozně šťastný. Škoda, že jsme neuhráli třeba aspoň remízu," řekl v nahrávce pro média Králíček.

Na trávník se hráč třetiligové liberecké rezervy dostal díky tomu, že A-týmu chyběla řada opor. "Měl jsem nějaké náznaky už týden dozadu. Akorát jsme měl předtím tréninkový výpadek okolo čtyř týdnů. Nebyl jsem fyzicky úplně nachystaný. Dnes jsem něco málo odehrál, i tak to bylo docela cítit. Snažil jsem se být klidný a nějak si moc nepřipouštět, že jde o Slavii, i když je to těžké. Ale doufám, že jsem úplně nezklamal," uvedl.

"Je vidět, že je to ještě o několik stupínků výš, než jsem hrál doteď. Musím trénovat ještě víc než kdykoliv jindy. Děkuju klukům z áčka, že mě vzali mezi sebe. Byl bych strašně rád, kdyby mi trenéři do konce sezony dali ještě šanci. Uvidíme, co bude," doplnil Králíček.

Jeho tým před posledním kolem nadstavbové skupiny o titul drží čtvrté místo, znamenající účast v 2. předkole Evropské ligy, a má náskok bodu před pátým Jabloncem. Zatímco podještědský soused ve středu doma přivítá Ostravu, Liberec se představí v Plzni. "Musíme vyhrát, nic jiného se nedá dělat. Snad to zvládneme," prohlásil Králíček.