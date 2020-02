Král spojoval zahraniční a českou hudební scénu, míní publicisté

Praha - Hudební publicisté a spolupracovníci na Ivana Krále vzpomínají jako na muzikanta světového významu, který zůstal skromným a pracovitým člověkem. Podle novináře Jaroslava Špuláka byl Král, který zemřel 2. února ve věku 71 let v Michiganu, v 90. letech pojítkem mezi zahraniční a tuzemskou scénou. Režisér Zdeněk Suchý, jehož dokument z roku 1995 Ivan Kral - Dancing Barefoot dnes mimořádně zařadila do vysílání Česká televize, ČTK řekl, že právě díky Královi se mu do něho podařilo po mnoha letech mlčení získat zpěvačku Patty Smithovou.

"Ivan mě jako osoba překvapil, protože takovýhle chlapík, který mohl být 'namastrovaný', byl vlastně hrozně vděčný, že se o něho někdo zajímá. A taky si asi říkal, že si konečně někdo všiml, že také něco dokázal. Samozřejmě vzniku filmu hodně pomáhal, aby se ti muzikanti kvůli nám obtěžovali," uvedl Suchý k dokumentu, v němž hovořil s Královými hudebními kolegy Patti Smithovou, Talking Heads, Blondie, Johnem Calem, Iggym Popem, Ramones a dalšími.

"Kvůli Ivanovi byl opravdu celý hudební svět ochoten s námi spolupracovat. Když se Bono Vox dozvěděl o natáčení, sám hledal možnost, jak to udělat, aby v dokumentu mohl vystoupit. V té době měl s U2 velké turné, ale byl ochoten kdykoliv zatelefonovat. Ve svém příspěvku pak řekl, že Ivan byl sice nenápadný muzikant, ale vlastně guru, protože spousta lidí z hudební branže k němu vzhlížela," dodal Suchý.

Honza Vedral, autor Královy knižní biografie Neuvěřitelný, řekl, že pro něho byla do poslední chvíle podstatná hudba. "Informace o jeho úmrtí mi vysvětlila spoustu věcí, proč vlastně ta knížka vznikla nebo proč Ivan loni nepřijel do Prahy na její křest. Přestože jsme probírali celý jeho život, nikdy jsme nemluvili o jeho nemoci. Vyprávěl mi o natáčení nové desky, ze které mi přehrával písničky," vzpomínal Vedral.

David Gaydečka, ředitel festivalu Metronome Prague, kde Král v roce 2016 vystoupil společně s Jiřím Suchým, upozornil na rozsah Královy tvorby, který sahal od kapely Saze v polovině 60. let přes spolupráci se Smithovou, Blondie nebo Iggy Popem po hudbu do volebních spotů Karla Schwarzenberga. "Moc jsme si vážili toho, že když jsme Ivanovi představili některý z našich záměrů, tak se strašně rychle rozhodl a neváhal do toho jít naplno. Tím mohl být příkladem mnoha hudebníkům z české scény, se kterými spolupracoval," uvedl.

Jeden z mála českých hudebníků, kteří se prosadili ve velkém světě, nebyl podle publicisty Špuláka zcela doceněn za svou producentskou práci. Král mimo jiné produkoval alba Anety Langerové a skupin Lucie, Walk-Chock-Ice, Garáž a Mňága a Žďorp. "V jeho producentské práci pro tuzemské kapely je vsazen charakter pravověrného rocku bez výhrad. Přivezl nám ho a předal," řekl Špulák.

"Když jsem se s Ivanem Králem poprvé setkal, věděl jsem o něm, že zanechal nesmazatelnou stopu ve světové rockové hudbě. Při spolupráci s ním jsem navíc poznal, že je to taky výborný a skromný chlapík. Bude nám chybět," konstatoval hudebník Miro Žbirka.