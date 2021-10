Král si ve West Hamu stále zvyká, ale věří, že minuty budou přibývat

Praha - Fotbalista Alex Král si měsíc po přestupu ze Spartaku Moskva do West Hamu v novém působišti stále zvyká na kvalitnější tréninky i vyšší tempo. Ze sedmi soutěžích zápasů odehrál třiadvacetiletý defenzivní záložník jen utkání Ligového poháru na půdě Manchesteru United a na výkon v premiéře za "Kladiváře" měl pozitivní ohlasy. Věří, že jeho minuty strávené na trávníku budou postupně přibývat.

"Jsem ve West Hamu zatím je krátce, dá se říct od posledního reprezentačního srazu, což jsou nějaké tři čtyři týdny. Mezitím jsem odehrál jeden zápas, takže si postupně pořád zvykám. Je to nové prostředí, nová kabina, noví kluci. Ale myslím, že tu šanci, kterou jsem dostal, jsem využil. Jsem nachystaný dál a těším se na další minuty," řekl Král v on-line rozhovoru s novináři na srazu české reprezentace, kterou čekají dva říjnové zápasy kvalifikace mistrovství světa s Walesem a Běloruskem.

Do West Hamu přišel v závěru přestupního období během minulého reprezentačního srazu. V šesti ze sedmi zápasů "Kladivářů" byl na lavičce, nastoupil jen v Ligovém poháru při výhře 1:0 na slavném Old Trafford proti Manchesteru United.

"O tom, proč jsem nezasáhl do dalších zápasů, jsem s trenérem nemluvil. Nicméně jsme se samozřejmě bavili po zápase s Manchesterem a ohlasy byly víceméně pozitivní. I od agenta a rodičů. To jsou názory, které jsou pro mě nejvíc důležité. A ty byly pozitivní. Takže jsem rád," uvedl Král.

"Jak trenér, tak já vnímáme, že si postupně musím zvykat na tempo. Hlavně na styl, který chceme hrát. Je to trochu něco jiného. Ve Spartaku jsme třeba hráli na tři obránce, tady většinou na čtyři. Takže je to o systému, trochu více poznat hráče. Je to pro mě něco úplně nového. Myslím, že postupně budu sbírat minuty. Věřím v to," dodal bývalý hráč Teplic či pražské Slavie.

Připustil, že se musí adaptovat na větší kvalitu, která v Premier League panuje. "Nemyslím, že by bylo vyloženě něco, co by mi dělalo problémy. Spíš je to o tom si prostě navyknout na tréninky. Jsou intenzivnější, hodně se posiluje, i když je to zase kontrolované. Pro mě to je něco nového, je to posun na další level. Takže je potřeba víc a intenzivněji pracovat," poznamenal Král.

Premiéru na slavném stadionu Old Trafford si hodně užil. "Debut proti Manchesteru United ještě u nich na Old Trafford před plným stadionem nebyl vůbec jednoduchý, ale na druhou stranu to bylo úžasné. Jsem rád o to víc, že se nám podařilo vyhrát a pokračujeme dál v poháru. Velkou radost mi dělají i fanoušci. To, jak tam obecně vnímají fotbal, je něco naprosto úžasného," uvedl Král.

Je rád, že v týmu má dva spoluhráče z české reprezentace záložníka Tomáše Součka a obránce Vladimíra Coufala, s nimiž hrával už ve Slavii. "Rozhodně je příjemné, když jsem přišel do nového týmu a rovnou tam mám kluky, kteří mluví stejným jazykem. Samozřejmě je znám ze Slavie, známe se dlouho. Když jsem přišel do Spartaku, vše bylo nové, ještě nová řeč. V tomhle směru je to teď trochu lehčí. Anglicky mluvím, a když k tomu mám ještě takhle kluky, tak mi hodně pomáhají," ocenil Král.

Před reprezentační pauzou West Ham prohrál v lize s Brentfordem 1:2 gólem v nastavení. "Samozřejmě ten zápas byl nešťastný, ale to je fotbal. Včera jsme dostali gól v 94. minutě, v Leedsu jsme zase v 90. minutě dali gól a vyhráli. Druhý poločas jsme včera nehráli vůbec špatně. Byť jsme prohráli, na reprezentaci jsme přijeli s dobou náladou. Výkony a výsledky za ten poslední měsíc, co jsem ve West Hamu, byly pozitivní,“ řekl Král.

Reprezentaci v pátek čeká domácí zápas s Walesem, který bude klíčový v boji o druhé místo v kvalifikační skupině, znamenající účast v play off o světový šampionát. V březnovém vzájemném duelu český tým venku prohrál 0:1. "Všichni vnímáme, že je to důležité utkání. Chceme je porazit. U nich jsme prohráli, určitě musíme udělat něco jinak. Rozebereme si zápas, který jsme tam odehráli. Budeme chtít stavět na naše stylu hry, náročném, bojovném," prohlásil Král.

Do českého týmu se po odpykání disciplinárního trestu za vyloučení ve Walesu vrací klíčový útočník Patrik Schick, který se blýskl pěti góly na letním mistrovství Evropy. "Má teď fazónu. Daří se mu v klubu (Leverkusenu), kde střílí góly, má asistence. Rozhodně to bude pro nás posila a budeme ho chtít využít," dodal Král.