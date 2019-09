Král Rusko nevnímá negativně, poslouchá i ruskou hudbu

Praha - Přestože se v Česku často nahlíží na Rusko negativně, fotbalista Alex Král s tím nesouhlasí a z přestupu z pražské Slavie do Spartaku Moskva je nadšený. Angažmá v tradičním klubu bere jako posun vpřed a ideální mezistupeň pro případný další krok v kariéře. Má blízko i k ruštině, neboť poslouchá ruskou hudbu.

"Samozřejmě lidé v Česku moc ruskou ligu nesledují. Myslí si, že všechno, co je ruské, je špatné, i co se týče historie. Ale Rusko se za poslední dobu strašně posunulo, za posledních pět šest let se tam spousta věcí změnila," řekl dnes novinářům Král, který se s českou reprezentací chystá na zápasy evropské kvalifikace v Kosovu a Černé Hoře.

"Jak tam bylo mistrovství světa, postavil se nový stadion, zázemí. Spartak je opravdový velkoklub. Je to vidět jak z fanoušků, tak z přístupu vedení, jak se o hráče starají. Je to někde jinde," doplnil jednadvacetiletý defenzivní záložník či stoper.

Král se Slavií postoupil do základní skupiny Ligy mistrů, ale raději zvolil přestup do Spartaku, který si letos hlavní fázi pohárů nezahraje. "Zápasy v Lize mistrů jsou krásné, takže na jednu stranu mě trochu mrzí, že si ji nezahraju. Ale já se dívám mnohem dál dopředu. Myslím, že jsem udělal správný krok. Přece jen ruská liga je o level výš než česká, v žebříčku koeficientů je šestá. I z toho důvodu je to posun. Budu tam hrát každý týden těžší zápasy, než bych hrál v české lize," prohlásil Král.

"Byť teď Spartak není v pohárech, tak možná paradoxně to bude pro mou adaptaci lepší, že se budu moci soustředit čistě na ligu. Věřím, že se Spartakem vyhrajeme ligu a příští rok si poháry zahrajeme," dodal.

Spartak je podle něj ideálním klubem pro další posun v kariéře. "Přece jen z české ligy se neodchází do top pěti týmů v top ligách. Takový meziklub zvolili třeba i Páťa Schick, Petr Čech nebo Mára Suchý. Spartak je přesně ten klub, který mě může dostat v budoucnu o level výš. Má velké jméno a nejlepší kluby v Evropě koukají do těch prvních tří až pěti v ruské lize," uvedl Král.

Slavia za něj dostane 310 milionů korun, po Tomáši Rosickém se tak stal druhým nejdražším hráčem, který odešel z české ligy. "Snažím se tohle nevnímat. Samozřejmě jsem rád, že mi Spartak natolik věří, že je schopen dát za mladého hráče z české ligy tolik peněz. Popravdě jsem nejdřív ani moc nevěřil, že to dopadne, musela se sejít spousta pozitivních věcí," uvedl Král, který se v zimě vrátil do Slavie z Teplic.

O přestupu se radil i s obráncem Augsburgu Markem Suchým, který v polovině sezony 2009/10 odešel ve stejném věku ze Slavie rovněž do Spartaku. "Bavil jsem se s Márou i s Lubošem Kaloudou, který rovněž v Rusku působil. Kvitovali to a poradili mi spoustu věcí a tipů," podotkl.

Zapůsobilo na něj už přivítání v klubu. V úvodním videu na webu promluvil k fanouškům několika slovy v ruštině. "Řekl jsem, že všechno je kudrnaté. V podstatě to i sedí," smál se Král s ohledem na svůj účes ve stylu Brazilce Davida Luize. "Samozřejmě mé vlasy a tu podobnost vnímají všichni," dodal.

K ruštině má blízko i proto, že poslouchá ruskou hudbu. "Obecně mám rád rap, ruský rap poslouchám. Například MiayGiho nebo Rauf & Faik. K tomu jazyku mám sympatie. Je to pro mě snadnější, než kdybych se učil třeba němčinu," poznamenal.

Ve Spartaku s ním počítají na pozici defenzivního záložníka. "Shodou okolností odešel brazilský defenzivní záložník do Číny. Trenér a vedení mi hodně věří. Trenér dokonce chtěl, abych hrál už o víkendu se Zenitem Petrohrad. Ale to by bylo příliš narychlo, tak jsme to nechali po reprezentačním srazu, abych se lépe adaptoval," dodal Král.