Král odchodu ze Slavie nelituje, angažmá v Rusku si pochvaluje

Praha - Český fotbalový reprezentant Alex Král letního odchodu z pražské Slavie do Spartaku Moskva nelituje. Navzdory výměně trenéra a nelichotivému postavení v tabulce je v ruské metropoli spokojený. Do budoucna je jeho snem angažmá v anglické Premier League.

"Nelitoval jsem toho od začátku. Přestup byl těžký v tom, že jsem s týmem neabsolvoval žádnou přípravu. Do prvního zápasu jsem s nimi měl tři tréninky. Postupně jsem si na tým zvykal, zapadl jsem tam skvěle, protože máme hodně mladých hráčů a v tom máme k sobě blízko," řekl novinářům jednadvacetiletý Král při dnešní prezentaci nového partnera reprezentace, výrobce televizorů TCL.

Do týmu si ho přivedl kouč Oleg Kononov, který ale na konci září po čtvrté ligové porážce za sebou rezignoval. Nahradil ho někdejší trenér Schalke 04 Domenico Tedesco. "Byla to trochu další komplikace. Když si vás přivede trenér, je to lepší. Když přijde někdo nový, nevíte, co bude, ale myslím si, že jsem se chytil dobře," uvedl Král, za něhož Spartak zaplatil Slavii 310 milionů korun.

I přes výměnu kouče je dvaadvacetinásobný ruský šampion po 19 kolech podzimní části až na desáté pozici. "Budeme se chtít zvednout. Hraje se ještě 11 zápasů plus máme možnost postoupit přes pohár, kde nás čeká čtvrtfinále s CSKA Moskva. Šance dostat se do poháru v lize pořád je, liga je hodně vyrovnaná. Šest sedm týmů tam má plus minus dva body," prohlásil někdejší hráč Teplic.

Úroveň nejvyšší ruské soutěže si pochvaluje. "Je techničtější než česká liga. Hráči jsou individuálně kvalitnější. Souboje, běhání a další atributy jsou podobné. Co se týče individuálních schopností a drzosti hráčů, je to takové pravé zahraničí a věřím, že mi to jenom pomůže se individuálně zlepšit," konstatoval Král.

O tom, kam by chtěl případně z Ruska přestoupit, má jasno. "Anglie je takový můj malý sen, ale zatím se o tom nebavíme. Je rozdíl mezi nabídkou, nebo když se na vás klub ptá. O ničem konkrétním nevím. Soustředím se na práci ve Spartaku a v reprezentaci a na to, abych si pozici potvrzoval a podával stabilní výkony. Smlouvu mám ve Spartaku na pět let. Jestli něco přijde, tak to budeme řešit," řekl vítěz české ligy a poháru z minulé sezony.

Život v Moskvě se mu zamlouvá. "Tři měsíce byly na rozkoukání. Všechno potřebné mi zajistil klub, takže zabydlování bylo rychlé. Život je skvělý, užívám si to. Co se týče jazyka, máme v týmu překladatele, ale chtěl bych se co nejdřív naučit rusky. Jinak se domlouváme anglicky," uvedl Král, který v reprezentaci zaznamenal dvě branky v devíti zápasech.

V březnu by ale místo reprezentačního A-týmu, jehož program stále není jasný, mohl znovu obléknout dres jednadvacítky. "Lvíčata" čeká v Řecku kvalifikační duel o postup na mistrovství Evropy 2021. "Nebráním se tomu, ale je to na trenérech, jak se rozhodnou," prohlásil Král.