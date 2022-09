Král Karel III. vzdal v projevu hold Alžbětě a slíbil doživotní službu vlasti

Londýn - Královna Alžběta II. byla velkou inspirací, její skon nás všechny naplnil zármutkem, stejně jako ona ale slibuji, že budu oddaně a doživotně sloužit vlasti, řekl dnes nový král Karel III. ve svém prvním projevu k britské veřejnosti po nástupu na trůn. V emotivním proslovu uctil památku zesnulé panovnice jako královny i jako matky a připustil, že jeho rodinu čekají velké změny.

Královna Alžběta II. zemřela ve čtvrtek ve věku 96 let po sedmi desetiletích na trůnu.

"Sdílím s vámi nevyslovitelný pocit ztráty," řekl 73letý král. "Tak jako to s neochvějnou oddaností činila královna, také já slavnostně slibuji, že ve zbývajícím čase, který mi bůh dopřeje, budu dodržovat ústavní principy, které stojí v samém srdci našeho národa," zdůraznil.

Projev nového panovníka, který byl předtočen, přenášely britské televizní stanice a slyšeli ho i lidé na úvod smuteční mše v londýnské katedrále svatého Pavla. Král projev pronesl v modrém salonku Buckinghamského paláce. Na psacím stole, za nímž seděl, byla fotografie Alžběty II.

V projevu král také oznámil, že svému nejstaršímu synovi Williamovi udělí titul prince z Walesu, kterým se on sám stal roku 1958. Vyjádřil rovněž vděčnost své manželce Camille a "lásku" ke druhorozenému synovi Harrymu a jeho manželce Meghan, kteří se vzdali role v královské rodině a žijí v USA.

"Své milované mamince, která právě nastoupila svou poslední cestu, aby se připojila k drahému tatínkovi, chci jednoduše říct: děkuji," zakončil král projev.

Po proslovu začala smuteční mše v katedrále svatého Pavla, kde s biblickým čtením vystoupí i premiérka Liz Trussová. Účastní se jí asi 2000 lidí včetně londýnského starosty Sadiqa Khana.

Karel III. se vrátil do Londýna a zamířil do Buckinghamského paláce

Nový britský král Karel III. se dnes vrátil ze Skotska, kde ve čtvrtek zemřela jeho matka královna Alžběta II., do Londýna a následně dorazil do Buckinghamského paláce, který nyní bude jeho sídlem. Tam pak v nové roli poskytl svou první audienci, když přijal premiérku Liz Trussovou, kterou panovnice do funkce jmenovala v úterý.

Letoun s Karlem a jeho chotí Camillou odpoledne přistál na vojenském letišti Northolt asi 20 kilometrů severozápadně od britské metropole. Královský pár nastoupil do oficiálního královského automobilu a zamířil do Buckinghamského paláce, který je hlavním sídlem britských králů. Dosud žil následník trůnu, ještě jako princ Charles, s chotí v rezidenci Clarence House, která je od Buckinghamského paláce vzdálená jen několik set metrů.

Při příjezdu k Buckinghamskému král vystoupil z vozu a potřásl si rukou s desítkami lidí, přijal jejich vyjádření soustrasti, a prohlédl si množství květin, které Britové k paláci položili na počest zesnulé panovnice.

Davy shromážděné před palácem Karla III. hlasitě zdravily a někteří lidé zpívali hymnu Bůh ochraňuj krále, uvedla agentura Reuters. Lidé se před Buckinghamským palácem začali scházet už ve čtvrtek odpoledne, ještě před oficiálním oznámením o skonu panovnice.

Odpoledne do paláce dorazila také premiérka Trussová oblečená ve smutečních černých šatech, král jí udělil asi půlhodinovou audienci.

Alžběta II. zemřela ve čtvrtek ve svém venkovském sídle Balmoral ve věku 96 let, po více než 70 letech na trůně.

Na nového britského krále Charlese III. dnes upře pozornost celý svět

Nový britský král Karel III. má dnes večer poprvé promluvit k veřejnosti v této roli. Očekává se, že složí hold své matce a slíbí, že bude sloužit lidu. Přesný čas projevu, který budou vysílat televizní stanice, zatím nebyl upřesněn. Podle televize Sky News král promluví během mše v katedrále svatého Pavla, která začíná v 19:00 SELČ.

Karla III. dnes také čeká jednání o detailech pohřbu. Státní smutek v Británii bude trvat zhruba deset dní a pohřeb by se měl konat do 18. září, uvedla televize Sky News.

Král odjel ze Skotska v doprovodu manželky Camilly po poledni SELČ, oba byli oblečeni v černém, píše Reuters. Po příjezdu do Londýna se Karel III. odpoledne setká s premiérkou Liz Trussovou, kterou Alžběta II. do funkce jmenovala teprve v úterý.

Vlajky na sídlech královské rodiny a všech vládních budovách visí na půl žerdi, s výjimkou královské standarty, která se nikdy nesvěšuje. V poledne londýnského času (13:00 SELČ) se na hodinu rozezněly zvony po celé zemi. O hodinu později v Hyde parku a na dalších místech vypálí salvy na počest královny, bude jich 96, jedna za každý rok života zesnulé panovnice, píše Sky News.

V nadcházejících dnech Karel III. podle tradice podnikne cestu do Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska.

Během státnických povinností bude Karlovi III. stát po boku jeho manželka Camilla. V souladu s přáním zesnulé královny bude spolu s ním korunována jako královna manželka. Následník trůnu princ Charles, po nástupu na trůn Karel III., se automaticky stal panovníkem po úmrtí Alžběty II., tedy ve čtvrtek. Oficiálně má být králem prohlášen tuto sobotu, termín slavnostní korunovace zatím nebyl oznámen. Během sobotního potvrzovacího ceremoniálu budou vlajky na jednu hodinu vytaženy a poté se opět vrátí do smuteční polohy.

Královská rodina v noci nechala aktualizovat své internetové stránky a Karel III. na nich již figuruje jako panovník. Na stránkách je zřízena on-line kondolenční kniha, do které může veřejnost psát vzkazy. Část z nich bude předána královské rodině, uvedla stanice BBC.