Král je jediným kandidátem na šéfa hokeje

Praha - O další čtyři roky se s velkou pravděpodobností prodlouží vláda současného prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále. Šestapadesátiletý právník byl do uzávěrky kandidatur jediným uchazečem o vedoucí funkci ve svazu. Jasno bude po sobotní volební konferenci Českého hokeje, která se uskuteční v Praze. Právě na ní se však ještě může objevit případný Králův vyzývatel.

Dosavadního šéfa, který stojí v čele Českého hokeje už 12 let, do určité míry překvapilo, že nemá soupeře. "Vzhledem k tomu, že jde již o čtvrté volební období, čekal jsem, že by někdo mohl mít zájem a kandidovat. Zatím se tak nestalo, což možná ovlivnila i situace, která vznikla v souvislosti s koronavirem. Kdo se v hokeji pohybuje, ví, že nás čekají velké výzvy, řada problémů a že vyrovnat se s důsledky koronavirové krize nebude vůbec snadné," uvedl dnes Král pro ČTK.

Kterýkoli z delegátů konference však může přímo v jejím průběhu navrhnout dalšího kandidáta. "V tom případě by se o něm hlasovalo dvakrát. První hlasování by bylo o tom, zda může být zařazen na kandidátní listinu. Tam by potřeboval získat nadpoloviční většinu. A teprve v případě souhlasu delegátů s doplněním na kandidátní listinu by se o něm hlasovalo znovu jako o kterémkoliv jiném z kandidátů," vysvětlil tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Král připustil, že velmi pravděpodobně kandiduje naposledy. "Naposledy to může být již zítra, jestli se tak delegáti rozhodnou. Nemám rád velká prohlášení směrem k budoucnosti, ale pokud všechno dopadne dobře a situace se zásadně nezmění, předpokládám, že to naposledy bude," přitakal.

Ujistil ale, že přes zodpovědnost a všechny starosti, které jsou s funkcí spojené, má stále chuť a nadšení do práce jako na úplném začátku svého mandátu. "Určitě ano. Před dvanácti lety jsme svaz přebírali v dezolátním stavu, dnes je to perfektně fungující organizace. Všem, kdo se na tom podíleli, chci strašně poděkovat. A elán nechybí, protože nás čeká spousta práce," prohlásil Král.

Z čeho má za poslední roky největší radost? "Hokej vnímám jako celek. Tvoří ho jak velké turnaje a reprezentace, tak spousta mravenčí, málo viditelné práce, bez níž by nemohl existovat. Největší radost proto mám z členské základny, počty nejmenších hokejistů rostou v desítkách procent. Jen v poslední sezoně se jich registrovalo téměř o polovinu více než před několika lety. Výrazně se zvýšily také počty klubů a mužstev v žákovských soutěžích. Pokud vydržíme, změny se dříve či později promítnou v dorostu, juniorech a reprezentacích," řekl Král.

Naopak jeho nejvýraznější starosti jsou v současnosti spojené hlavně se situací kolem koronaviru. "Protože nikdo neví, jak se bude vyvíjet. A nejde jen o ekonomiku, ale především o sportovní provoz. Začne domácí i mezinárodní sezona v termínech? Budeme moci hrát před fanoušky, nebo bez nich? Poznamená i příští ročník případná druhá vlna epidemie? Přijdou nová omezení, ať už plošná, nebo regionální? Otázek je zatím mnohem více než odpovědí," uznal Král.

Nastínil také hlavní cíle a vize pro příští čtyři roky. "Čeká nás domácí mistrovství světa (v roce 2024), na němž chceme uspět sportovně, návštěvnicky i finančně. Musíme zajistit, aby nás ekonomické dopady koronaviru poznamenaly co nejméně, především rozvojové programy v oblasti mládeže. Chceme stabilizovat strukturu soutěží a vyhnout se častým úpravám a změnám. A pochopitelně, konečně chceme na velkých turnajích prolomit semifinálové brány a přivézt medaile," řekl Král.