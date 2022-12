Krakonošovo tajemství je nejsledovanější pohádkou 25. prosince za 25 let

Praha - Letošní pohádková novinka České televize (ČT) Krakonošovo tajemství měla největší sledovanost ze všech pohádek vysílaných 25. prosince za dobu měření televizní sledovanosti, tedy od roku 1997. ČTK to dnes sdělila mluvčí ČT Karolína Blinková. Na Krakonošovo tajemství se v neděli večer podle ní dívalo 3,22 milionu diváků ve věku čtyři a více let. Byly to téměř dvě třetiny všech lidí, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi.

Krakonošovo tajemství, uvedené v premiéře v neděli na kanále ČT1, natočil režisér Peter Bebjak. Krakonoše ztvárnil David Švehlík a v dalších rolích se představili Jakub Prachař, Ondřej Sokol, Jan Nedbal, Leona Skleničková nebo Martin Huba. "Krakonošovo tajemství má podle mne v sobě všechny atributy současné atraktivní a žánrově rozmanité pohádky," uvedl při natáčení Bebjak.

"Stejně jako na Štědrý den i včera (v neděli) opanovaly devět z deseti prvních příček sledovanosti pořady vysílané na ČT1," doplnila mluvčí. Podle údajů na serveru Mediaguru následovala za Krakonošovým tajemstvím v žebříčku na druhém místě s velkým odstupem klasická komedie Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku z roku 1977. Tu sledovalo v neděli odpoledne na ČT1 zhruba 1,27 milionu diváků ve skupině 15 a více let, zatímco na Krakonošovo tajemství se v této věkové skupině dívaly zhruba tři miliony lidí. Kromě pohádek a komedií na ČT1 se do první desítky dostala jen jedna pohádka z jiného kanálu, a to na desátém místě Nebojsa z roku 1988 vysílaný v podvečer na Nově.

Krakonošovo tajemství svou sledovaností značně překonalo i jinou pohádku České televize Tajemství staré bambitky 2, která byla letos vysílána na ČT1 večer na Štědrý den. Vidělo ji asi 2,5 milionu diváků starších 15 let, tedy 60 procent všech, kteří měli 24. prosince po 19:00 zapnutou televizi. "Pohádka Tajemství staré bambitky 2 zaujala nejvíce také dětské diváky, sledovalo ji 281.000 dětí ve věku čtyři až 12 let, s podílem na publiku 70 procenta," uvedla Blinková.