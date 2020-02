Krajští zastupitelé znovu projednají výstavbu nemocnice ve Zlíně

Zlín - Zastupitelé Zlínského kraje zřejmě budou znovu projednávat rozhodnutí o výstavbě nemocnice ve Zlíně. Vyzvalo je k tomu ministerstvo vnitra. Stavbu nemocnice zastupitelé na návrh hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) neplánovaně schválili loni v prosinci. Informace o novém projednání bodu musejí být podle ministerstva v souladu se zákonem o krajích předem zveřejněny na úřední desce. Zastupitelstvo by mělo o věci rozhodnout po řádné diskusi, při níž se uplatní právo zastupitelů i občanů kraje vyjádřit se k věci. ČTK to dnes řekl mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Až po diskusi by podle něj mělo zastupitelstvo o výstavbě nemocnice znovu rozhodnout, případně potvrdit, že setrvává na přijatých usneseních. "Zlínský kraj byl požádán o zaslání vyjádření a informace k dalšímu postupu do 29. února. Ministerstvo vnitra v závislosti na postoji kraje určí svůj další postup," uvedl Krátoška. V případě, že zastupitelé výzvu ministerstva neuposlechnou, může to mít podle Krátošky za následek pozastavení výkonu přijatého usnesení a případné podání návrhu na jeho zrušení správním soudem.

Výstavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně prosazuje hejtman Čunek, podle kterého bylo hlasování v pořádku. "Ministerstvo z našeho pohledu vyjadřuje sociálnědemokratický názor pana ministra, který se ale bohužel neopírá o platné zákony. Je nesporné, že zastupitelstvo Zlínského kraje žádný zákon neporušilo. Pan (Jan) Hamáček si bude muset zvyknout na to, že coby ministr vnitra má dbát na zákonnost a ne, že on se stal majitelem výkladu zákona," řekl dnes ČTK Čunek.

"Znovu panu ministrovi zašleme naše právní stanovisko podložené judikáty a podložené také dřívějším rozhodováním ministerstva vnitra v podobných záležitostech, kde jasně poukážeme na to, že jsme žádný zákon neporušili a že i občané byli dlouhodobě dobře informováni o tom, co kraj projednává. Téma nové nemocnice rezonovalo nejméně rok do rozhodnutí kraje," doplnil hejtman.

Plán rozděluje krajskou koalici lidovců, ANO, STAN a ODS. Hlasování o výstavbě nemocnice Čunek v prosinci neplánovaně zařadil do programu zastupitelstva krátce před jeho skončením. Návrh tehdy i díky některým opozičním zastupitelům získal dostatek hlasů, 23 z 38 přítpmných. Pro stavbu nemocnice hlasoval mimo jiné opoziční zastupitel Lubomír Vaculín (ČSSD). O tom, jak by hlasoval v případě nového projednání bodu, je podle něj nyní zbytečné spekulovat. "Myslím si, že usnesení je platné. Z mé zkušenosti se domnívám, že ministerstvo nemá sílu to změnit," řekl dnes ČTK Vaculín.

Z vyjádření ministerstva vnitra však vyplývá, že prosincové hlasování bez předchozího zveřejnění je způsobilé vést k porušení zákona o krajích. K návrhu se totiž na zasedání nemohli vyjádřit občané kraje, navíc mohla být podle ministerstva porušena povinnost kraje hospodařit s majetkem transparentně.

Ministerstvo vnitra se hlasováním o výstavbě nemocnice zabývalo na základě zpráv z médií i více než 20 vnějších podnětů. Mezi podateli byli mimo jiné město Kroměříž, členové zastupitelstva Zlínského kraje, odborníci ze zdravotnictví a občané.