Krajští zastupitelé budou znovu hlasovat o stavbě nemocnice ve Zlíně

Zlín - Zastupitelé Zlínského kraje budou 4. května na svém zasedání znovu hlasovat o výstavbě nové krajské nemocnice ve Zlíně. Informaci Českého rozhlasu dnes ČTK potvrdil hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Stavbu nemocnice zastupitelé na návrh Čunka neplánovaně schválili loni v prosinci. Ministerstvo vnitra však později vyzvalo kraj, aby věc kvůli možnému porušení zákona o krajích znovu projednalo krajské zastupitelstvo.

Z vyjádření ministerstva vnitra vyplývá, že prosincové hlasování bez předchozího zveřejnění je způsobilé vést k porušení zákona o krajích. K návrhu se na zasedání nemohli vyjádřit občané kraje, navíc mohla být podle ministerstva porušena povinnost kraje hospodařit s majetkem transparentně. "Ministerstvo nemá pravdu, ale protože důkaz pravdy by v tomto státě trval několik let, tak na to my čekat nemůžeme. Proto je pro nás jednodušší hlasovat a tím se de facto zbavit ministerstva," řekl dnes ČTK Čunek, který opětovné hlasování několik měsíců odmítal.

Pokud by zastupitelstvo k novému hlasování nepřistoupilo, mohlo by to podle něj v krajním případě vést k zastavení přípravy stavby nemocnice. "Chceme, aby tento proces pokračoval a nikdo ho nezpochybňoval a abychom neohrožovali především finance kraje. Příprava pokračuje podle harmonogramu," uvedl hejtman.

Kraj před časem vypsal výběrové řízení na projektovou část plánované nové krajské nemocnice. Přihlásily se do něj dvě firmy. "Je to zakázka za několik stovek milionů korun. Výběrové řízení bylo dočasně přerušeno koronavirem. Asi do dvou týdnů by ale mělo být ukončeno," řekl ČTK Čunek.

Vybudování nové nemocnice by podle něj mělo stát zhruba osm miliard korun. Hejtman již dříve řekl, že kraj dá do stavby asi čtyři miliardy, nynější Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně miliardu a na tři miliardy si chce kraj vzít úvěr.