Krajský úřad zastavil kauzu Babišova možného střetu zájmů

Praha - Středočeský krajský úřad ve čtvrtek pravomocně zastavil přestupkové řízení s premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvůli možnému střetu zájmů. Podle krajských úředníků nebylo prokázáno, že by Babiš ovládal mediální společnosti. Věc tak končí. Organizaci Transparency International (TI), jež podnět podala, rozhodnutí nepřekvapilo. Tak jako krajská opozice poukázala na to, že hejtmanství řídí hnutí ANO. Dodala, že podá podnět k přezkumu rozhodnutí. Premiér z politického posuzování naopak viní úřad v Černošicích, který původně rozhodl v jeho neprospěch, a o TI mluví jako o zkorumpované organizaci.

Správní řízení se týkalo údajného přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelil podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se bránil tím, že holding vložil do svěřenského fondu.

"Ta záležitost je skončena. Bylo jasné, že to takhle musí dopadnout," komentoval dnes rozhodnutí úřadu Babiš. "Celé to bylo vyprovokováno na základě udání zkorumpované neziskovky Transparency International a udavačů z Pirátů. Je to úplně nesmyslné od počátku, protože pokud v naší zemi jsme zavedli speciální zákon proti Babišovi lex Babiš a já jsme postupoval podle toho zákona, takže nemůžu mít žádný střet zájmů," doplnil.

TI podala v červenci na premiéra žalobu kvůli poškozování svého dobrého jména. Babiš o protikorupční TI mluví opakovaně jako o zkorumpované. Organizace nadále tvrdí, že Babiš ovládá holding i po převedení do svěřenských fondů a tím porušuje zákon.

Městský úřad v Černošicích je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije. Poprvé rozhodl v Babišův neprospěch v lednu, kraj ale po premiérově odvolání vrátil případ k novému rozhodnutí. V srpnu městský úřad opět shledal u Babiše střet zájmů, tak jako v lednu mu uložil pokutu 200.000 korun. Krajští úředníci po dalším odvolání ve čtvrtek řízení pravomocně zastavili, odvolat se není možné.

Ředitel TI David Ondráčka výsledek označil za další příklad toho, jak instituce řízené hnutím ANO rozhodují ve prospěch Babiše, a ilustrují tak jeho enormní střet zájmů. "V podstatě není exekutivní instituce, kde by podjatost nehrozila," dodal. Po prostudování rozhodnutí krajského úřadu se TI rozhodla pro podnět na přezkum řízení. Podle ní nemá rozhodnutí parametry nezávislého rozhodnutí, vyznívá jako Babišova obhajoba.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka uvedl, že přezkumné řízení se zahajuje v případě, že se dá důvodně domnívat, že rozhodnutí bylo vydané v rozporu s právními předpisy. Podle něj ministerstva přezkum ve věci střetu zájmů nezahájilo.

I podle středočeské opozice výsledek vyvolává otazníky. Podle předsedy klubu zastupitelů za STAN Věslava Michalika měl o případu rozhodovat jiný krajský úřad, v jehož čele není hnutí ANO. Podobný názor má i poslanec a zastupitel za ODS Martin Kupka. Zastupitel za TOP 09 Jan Jakob upozornil, že opozice mnoho udělat nemůže, nanejvýš se dotázat na postup na jednání krajského zastupitelstva. Obává se však, že záležitost se nepodaří ani prosadit na program jednání.

Městský úřad v Černošicích měl dopoledne informace jen z médií, spis mu ještě nebyl doručen.