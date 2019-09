Krajský úřad: V řízení s Babišem nebylo prokázáno spáchání skutku

Praha - V přestupkovém řízení s premiérem Andrejem Babišem (ANO), které se týkalo jeho možného střetu zájmů, nebylo prokázáno spáchání skutku. Řízení bylo proto pravomocně zastaveno, uvedla dnes Helena Frintová z krajského úřadu. Potvrdila tak informace deníku Právo o zastavení kauzy. Podle opozice výsledek řízení vyvolává otazníky. Předseda klubu zastupitelů za STAN Věslav Michalik dnes ČTK řekl, že měl o případu rozhodovat jiný krajský úřad, v jehož čele není hnutí ANO.

Kraj posuzoval Babišovo odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Černošice, který premiérovi uložil pokutu. Černošický úřad vedl s premiérem správní řízení kvůli přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelil podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se bránil tím, že holding v únoru 2017 vložil do svěřenského fondu. V minulosti krajští úředníci věc už jednou posuzovali a vrátili ji k novému projednání do Černošic. Odbor přestupků Městského úřadu v Černošicích vydal poslední rozhodnutí 2. srpna, dospěl znovu k závěru, že premiér přestupek spáchal. Krajský úřad nyní věc zastavil, odvolat se již není možné.

"Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, které nabylo dne 26. 9. 2019 právní moci, bylo řízení o přestupku zastaveno, jelikož spáchání skutku, o němž bylo řízení vedeno, nebylo obviněnému Ing. A. Babišovi prokázáno. Spisový materiál vedený v této věci bude během dnešního dne vrácen Městskému úřadu Černošice," uvedl krajský úřad.

Středočeská opozice už dříve kritizovala skutečnost, že Babišovu kauzu projednává středočeský krajský úřad. Poukazovala na to, že ve středních Čechách vládne jeho hnutí ANO. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) tehdy podezření z podjatosti odmítla. Podle Michalika se však nyní potvrdilo, že by bylo skutečně lepší, kdyby o věci rozhodoval jiný úřad.

"Samozřejmě se ten úředník může cítit pod nějakým tlakem. Ten černošický podle mě pod žádným tlakem není, kdežto ten krajský se může pod tlakem cítit, aniž by na něj někdo ten tlak vyvíjel," míní Michalik.

"Jenom to podle mě potvrzuje správnost našeho návrhu, kdy jsme je žádali, ať se toho dobrovolně vzdají a předají to jinému krajskému úřadu, kde ve vedení není někdo z hnutí ANO. Kdyby to takový krajský úřad zrušil a řekl, že se ten přestupek nestal, tak by to nevyvolávalo žádné otázky," dodal Michalik. Rozhodnutí je ale podle něj třeba respektovat, protože správní řízení není věci samosprávy.

Městský úřad v Černošicích je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije. Podnět mu odeslala organizace Transparency International ČR, která tvrdí, že Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon.