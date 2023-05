Krajský úřad prodloužil lhůtu pro vydání územního rozhodnutí k dostavbě Dukovan

Jihlava - Krajský úřad Vysočiny prodloužil lhůtu pro vydání územního rozhodnutí k novému jadernému zdroji dukovanské elektrárny o pět měsíců do letošního 1. listopadu. Požádal o to třebíčský stavební úřad, který se žádostí firmy Elektrárna Dukovany II ze skupiny ČEZ o vydání územního rozhodnutí k umístění těchto staveb zabývá od června 2021. Krajský úřad už prodloužil zákonnou lhůtu v tomto řízení několikrát, nyní i kvůli letošnímu zrušení závazného stanoviska obecního úřadu Rouchovany. Vyplývá to ze dvou aktuálních usnesení na webu kraje.

"Vnímáme, že se jedná o největší stavbu v ČR s mimořádně rozsáhlým obsahem dokumentace. Chápeme proto požadavek na prodloužení termínu k jejímu posouzení. Současně platí, že zpoždění jednotlivých kroků v povolovacím řízení může mít negativní vliv na termín zahájení výstavby," uvedl mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk na dnešní dotaz ČTK.

Stanoviska vydaná starostou Rouchovan byla podle krajského úřadu letos zrušená kvůli důvodným pochybnostem o jeho nepodjatosti. Vydáním závazných stanovisek byl místo Rouchovan pověřený obecní úřad Dukovany. "Se všemi novými závaznými stanovisky bude stavební úřad následně povinen seznámit účastníky řízení, dotčené orgány i veřejnost včetně nutnosti doručování do zahraničí," uvedl krajský úřad v usnesení, které zveřejnil v pondělí.

Podle krajského úřadu je správní řízení o umístění těchto staveb mimořádné rozsahem a obtížností. Krajský odbor územního plánování a stavebního řádu po posouzení aktuálního stavu řízení žádost třebíčského stavebního úřadu o prodloužení lhůty akceptoval.

O stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany se ucházejí francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse. Polostátní energetická společnost ČEZ vyzvala tento měsíc všechny tři uchazeče k podání finálních nabídek, a to do poloviny letošního září.

Nový blok Dukovan by měl být dokončený do roku 2036. Projekt by měl být největší investicí České republiky v novodobé historii, podle zástupců vlády i ČEZ má nový reaktor stát asi 160 miliard Kč v cenách z roku 2020. Přesná cena bude známá až po ukončení soutěže.