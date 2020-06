Krajský úřad potvrdil změnu územního rozhodnutí na D1 u Přerova

Olomouc - Olomoucký krajský úřad dnes potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic, její příprava tak může dál pokračovat. ČTK informaci získala z dokumentů zveřejněných na úřední desce hejtmanství. Změnu územního rozhodnutí na D1 mezi Přerovem a Říkovicemi loni v listopadu povolil stavební odbor olomouckého magistrátu, proti tomu bylo v prosinci podáno devět odvolání. Krajský úřad odvoláním nevyhověl.

Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova, kde nyní řidiči denně čekají desítky minut v dlouhých kolonách. Jeho stavba musí začít nejpozději v roce 2021, kdy pro ni končí výjimka z EIA.

Podle ředitele Ředitelství dálnic a silnic Radka Mátla lze díky verdiktu krajského úřadu dokončit inženýrskou činnost pro stavební povolení a podat žádosti o jejich vydání. Mátl to předpokládá do konce léta. ŘSD zároveň dokončí majetkoprávní přípravu stavby.

ŘSD před podáním odvolání odhadovalo, že schválená změna územního rozhodnutí ke stavbě D1 u Přerova by měla nabýt právní moci letos na jaře. Stavební povolení chtělo vyřídit do června. Nové výběrové řízení na zhotovitele stavby by díky tomu mohlo začít také letos. Podle nových odhadů bude poslední část dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi otevřena nejdříve v roce 2024.

Olomoucký magistrát, který změnu územního rozhodnutí pro poslední úsek D1 u Přerova loni na podzim potvrdil, podle hejtmanství rozhodl v souladu se správním řádem a stavebním zákonem. Krajský úřad upozornil, že změny závazných stanovisek nejsou takového charakteru, aby měly za následek nezákonnost rozhodnutí magistrátu.

Odvolání Dětí Země proti změně územního rozhodnutí mělo deset bodů. "V nich upozorňujeme na chyby procesu EIA v roce 2000, který neposoudil varianty dálnice mimo Dluhonice, a na chyby závazného stanoviska EIA z roku 2016, které bylo vydáno bez účasti veřejnosti. Také žádáme o přezkum závazných stanovisek," uvedl již dříve předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Řízení o změně územního rozhodnutí na poslední část D1 u Přerova začalo na jaře 2017, zejména kvůli změně projektu mimoúrovňového křížení Přerov-sever, ze kterého se podle Patrika nakonec stala komplikovaná okružní křižovatka nevyhovující normám. Děti Země v odvolání požadovali posouzení varianty trasy dálnice D1 s odchýlením u Dluhonic asi o 150 metrů na východ směrem k Přerovu.