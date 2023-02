Krajský soud v Praze rozhodl, že referendum o hazardu v Kladně je neplatné

Kladno - Krajský soud v Praze rozhodl o tom, že referendum o hazardu v Kladně, které se konalo při lednových prezidentských volbách, bylo neplatné. Žalobu podala Iniciativa Kladno bez hazardu, jejíž členové jsou i kladenští opoziční zastupitelé. Na twitteru to uvedla senátorka Adéla Šípová (Piráti). ČTK to potvrdil mluvčí kladenské radnice Vít Heral. Referendum sice není platné, ale jeho případné opětovné vypsání soud nenařídil. Bude to v pravomoci kladenských zastupitelů, řekla ČTK kladenská opoziční zastupitelka a členka iniciativy Anna Gamanová (STAN). Město se podle Herala sice s rozhodnutím soudu zcela neztotožňuje, ale respektuje ho.

"Nic jsme neovlivnili a postupovali jsme správně," uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Rozhodnutí o neplatnosti referenda soud podle Gamanové odůvodnil tím, že město o referendu neinformovalo vyváženě. "Kampaň, kterou provádělo město, byla jednostranná," uvedla Gamanová ke stanovisku soudu.

Odpůrci poukazovali například na to, že Kladno zaplatilo informační kampaň proti referendu z veřejných peněz a že některé komise aktivně nenabízely hlasovací lístky.

Podle primátora vedení města nezpochybňuje, že se k tematice hazardu vymezilo. "Stojíme si za svým, problém s hazardem ve městě Kladně neexistuje," dodal Volf. Kladno hazard reguluje, herny a kasina mohou být pouze na 12 vymezených adresách, v minulosti jich bylo asi 130. Příjmy Kladna z hazardu ročně činí přibližně 100 milionů korun.

Voliči v referendu neodhlasovali zákaz hazardu, protože účast byla nízká a nepostačovala ke splnění zákonných podmínek pro jeho platnost ani závaznost. Zúčastnilo se 27 procent voličů. V prezidentských volbách dosáhla v Kladně účast 62 procent.