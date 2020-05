Krajský krizový štáb dnes bude jednat o situaci na Dole Darkov

Na Dole Darkov na Karvinsku pokračovalo 23. května 2020 plošné testování zaměstnanců v souvislosti s nákazou covidem-19. Hygienici evidují dosud 153 nakažených a do 25. května 2020 chtějí otestovat až 1600 zaměstnanců, kteří pracují v dole, navazující úpravně a na některých povrchových pracovištích.

Na Dole Darkov na Karvinsku pokračovalo 23. května 2020 plošné testování zaměstnanců v souvislosti s nákazou covidem-19. Hygienici evidují dosud 153 nakažených a do 25. května 2020 chtějí otestovat až 1600 zaměstnanců, kteří pracují v dole, navazující úpravně a na některých povrchových pracovištích. ČTK/Pryček Vladimír

Ostrava - Krizový štáb Moravskoslezského kraje dnes bude jednat o situaci v Dole Darkov těžební společnosti OKD v Karviné. V dole se rozšířila nákaza covidem-19, do neděle tam prokázaly testy nákazu u 154 zaměstnanců dolů (včetně čtyř pracovníků mimo Darkov) a čtyř pracovníků firem, kteří na šachtu docházejí. Pozitivně testováno bylo také 54 příbuzných horníků.

Hygienici by dnes měli na Dole Darkov dokončit plošné testování zaměstnanců. Od minulého pondělí už tam odebrali vzorky zhruba 2400 lidem. Mluvčí OKD Naďa Chattová řekla, že na dnešek je ještě naplánováno asi 100 odběrů. Všechny odebrané vzorky ještě nejsou vyhodnoceny.

Hejtman Ivo Vondrák (ANO) uvedl, že pokud se zhorší epidemiologická situace, mohl by být v kraji vyhlášen stav nebezpečí. Nechystá se podle něj ale žádné uzavírání měst. Kraj by však za stavu nebezpečí mohl v místech, kde by byla větší ložiska nákazy, zpřísnit opatření.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli oznámil, že na Karvinsku se dnes nezruší zákaz návštěv v nemocnicích a sociálních zařízeních a ani se tam nepovolí hromadné akce nad 100 osob.

Hejtman řekl, že další případná opatření závisí na tom, jak se bude dařit dohledávat všechny nakažené. Lidé pozitivně testovaní v souvislosti s Dolem Darkov podle něj pocházejí z měst a obcí na Karvinsku a v blízkém okolí.