Kraje ztratí kvůli koronavirové pomoci miliardy, omezí investice

Praha - Daňové příjmy krajů letos kvůli příspěvku na státní pomoc v koronavirové krizi klesnou o miliardy korun. Pro některé kraje to znamená propad příjmů ze sdílených daní až o pětinu. Část krajů pokryje ztráty z rezerv a úspor na provozu, ale některé budou muset omezit investice a dotační programy. Vyplývá to z informací ČTK, které získala od jednotlivých hejtmanství. Kraje a obce přijdou o peníze z tzv.sdílených daní, protože z nich stát zaplatí finanční pomoc pro firmy a živnostníky postižené omezením činnosti kvůli pandemii koronaviru. Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve řekl, že stát peníze samosprávám "bohatě vrátí" formou dotací.

Několik hejtmanství oznámilo, že očekává propad daňových příjmů o více než miliardu. Například hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) čeká meziroční pokles příjmů z daní o 1,5 miliardy korun, tedy asi o 20 procent. Propad zhruba o pětinu očekávají třeba i Zlínský a Plzeňský kraj.

Na jižní Moravě budou kvůli více než miliardovému poklesu příjmů odloženy některé investice a sníží se provozní výdaje, řekli dnes novinářům radní Jihomoravského kraje. Hejtmanství přesunulo některé stavby na příští rok, případně prodloužilo jejich dokončení do příštího roku. Dotklo se to mimo jiné oprav budovy vyšší odborné školy v Pionýrské ulici za 150 milionů. "Na letošek jsme nechali pouze vypracování projektové dokumentace za šest milionů, samotnou rekonstrukci jsme odložili do dalšího roku," uvedl náměstek hejtmana Petr Hýbler (ANO).

Rovněž Moravskoslezský kraj bude u části investic zatím pokračovat jen v projekčních pracích. Kraj také použije na úhradu nezbytných výdajů asi půl miliardy korun z Fondu pro financování strategických projektů. Pardubický kraj, který podle dřívějších odhadů očekává pokles daňových příjmů skoro o pětinu, nechce škrtat velké investice. Bude však šetřit na dotacích. Kvůli úsporám už přeorganizoval granty, jež poskytuje obcím i dalším subjektům.

Praha očekává pokles daňových příjmů o 3,2 miliardy korun, což představuje zhruba pět procent z očekávaných příjmů ze sdílených daní. "Je třeba zdůraznit, že kompenzačním balíčkem to nekončí. Vláda má v úmyslu financovat i zavedení zpětného působení daňové ztráty z rozpočtů samospráv. Efekt na pražský rozpočet bude zdrcující. Škrtům a zdražování se proto nevyhneme," řekl dnes ČTK náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

Některé kraje uvádějí, že chtějí i navzdory poklesu příjmů investice zachovat. Plzeňský kraj plánuje, že uspoří na provozu a využije přebytek loňského hospodaření. Zhruba 253 milionů zřejmě také dostane od státu jako kompenzaci kvůli koronavirové krizi. "O těchto kompenzacích se teď jedná," řekla ČTK ekonomická náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová (ODS).

Ani Olomoucký kraj, který čeká pokles příjmů až o miliardu, nemusel zatím rušit žádné velké investice. Má finanční rezervu zhruba čtvrt miliardy a podle hejtmanova náměstka Jiřího Zemánka (ČSSD) výrazně klesají splátky předchozích úvěrů. "Když si bude muset kraj především na udržení investic nějaké prostředky půjčit, tak si myslím, že to bude racionální, a v konečném efektu se nám to vrátí," řekl.

I Jihočeský kraj chce téměř miliardovou ztrátu krýt hlavně z rezerv a neplánuje zásadní omezení investic, řekl ČTK náměstek hejtmanky Jaromír Novák (ČSSD). Krajský úřad už podle něj omezil některé výdaje, a snížil tak částku na chod přibližně o 200 milionů korun. Karlovarský kraj chce pokles krýt z půlmiliardového přebytku z loňského roku. "Daňové příjmy se ale dále propadají, což kraj samozřejmě bude řešit. I nadále však chceme zachovat udělování dotací z krajských dotačních programů, které pomohou obcím, například Program obnovy venkova, a dalším žadatelům. Také platí, že pokračujeme v realizovaných a naplánovaných investicích kraje," uvedla mluvčí kraje Jana Pavlíková.

Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí a Spolek pro obnovu venkova vyzvaly minulý týden dopisem premiéra Babiše k jednání o formě kompenzací výpadku daňových příjmů. Podle odhadů svazů přijdou obce, města a kraje asi o 20 miliard. Premiér označil akce samospráv za kampaň. Babiš dříve řekl, že samosprávám peníze stát vrátí formou dotací. To je ale podle samospráv problematické řešení, protože by s takovými prostředky nemohly počítat napevno. Státní Národní rozpočtová rada uvedla, že by výpadky příjmů samospráv měly být kompenzovány převody peněz ze státního rozpočtu, a to bez vázání na konkrétní účely.