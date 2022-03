Kraje žádají vládu, aby využila všechna ubytovací zařízení pro uprchlíky

Praha - Kraje požadují po vládě, aby ministerstva využila všechna státní ubytovací zařízení pro uprchlíky z Ukrajiny po ruské vojenské invazi. Podle krajů ještě nejsou tyto kapacity zcela naplněny. ČTK to po jednání Asociace krajů ČR řekli její předseda a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Podle Hřiba je shoda i na tom, že aktuální státní příspěvky na ubytování běženců jsou nízké.

"Ministerstva ještě zdaleka nevyužila ubytovací zařízení státních organizací na území krajů. A nám nedává smysl, aby uprchlíci leželi někde na podlaze v tělocvičně, pokud nejsou naplněny kapacity ubytovacích zařízení jako například různých školících středisek," uvedl Kuba. Podle Hřiba musí nabídnout kapacity veškeré státní organizace. "Jsou rozhodně ubytovací zařízení, která obsazena nejsou," řekl.

Kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině ze země uprchlo přibližně 200.000 lidí do České republiky. Většina z nich tu nemá žádné zázemí. Kuba dodal, že kraje také požadují po vládě, aby motivovala lidi k ubytování uprchlíků v domácnostech. "Samozřejmě pro to musí být dané podmínky. Ale je jednoznačně lepší, pokud se lidé z Ukrajiny takto rozmístí do více lokalit, kde se snadněji adaptují a navíc tím zabráníme vzniku jakýchsi ghett," uvedl Kuba.

"Shoda je na tom, že částky, které jsou aktuálně v platnosti za nouzové přístřeší nebo hromadné ubytování, to znamená tělocvičny nebo ubytovny, jsou nízké," poznamenal Hřib. Zvýšení příspěvku na ubytování běženců v penzionech či ubytovnách ze 180 na asi 250 korun, jak je dnes ohlásil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), podle primátora problém v Praze možná trochu odsune, ale nevyřeší, protože ceny jsou vyšší. Pokud by se ukázalo, že plošná sazba nefunguje, hlavní město by mělo mít bonus, uvedl Hřib.

Jihočeský hejtman už dříve uvedl, že ubytování ukrajinských uprchlíků lze řešit i vytvořením vládního programu, z něhož by mohly obce čerpat peníze na rekonstrukci objektů, které nyní nevyužívají. Vytvořily by v nich zázemí pro přicházející uprchlíky.

Rakušan dnes řekl, že vláda počítá s přísnějším přerozdělováním uprchlíků. Určité formy pevných umístěnek do krajů budou podle něho nutné, když kapacity v Praze a ve Středočeském a Jihomoravském kraji se dostávají nad limit. "Je nezbytné, aby směrná čísla zahrnovala všechny druhy podpořeného ubytování," zdůraznil Hřib. Počítat by se tak podle něho měli i běženci ubytovaní v domácnostech. "Pro každého, kdo bude umístěn, je nutné řešit školy a podobně. Mělo by být naším zájmem přesouvat uprchlíky z hromadného ubytování do ubytování trvalejšího," podotkl. Shoda mezi hejtmany je podle pražského primátora také na tom, aby vznikl informační systém, v němž by ubytovatelé vykazovali obsazené kapacity.

Česko už požádalo Evropskou unii o poskytnutí modulárních humanitárních základen, ve kterých by bylo možné ubytovat až 50.000 uprchlíků. Ministerstvo obrany zvažuje pro uprchlíky vybudovat i stanová městečka.