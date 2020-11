Kraje vítají náhrady, chtějí je ale zakotvit v rozpočtovém určení

Praha - Kraje vítají, že premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na rozdíl od původních stanovisek připouští kompenzace pro samosprávy kvůli výpadku, který v jejich příjmech způsobí daňový balíček. Po dnešním jednání hejtmanů se Schillerovou to ČTK řekl liberecký hejtman Martin Půta (SLK). Kraje a zástupci vlády se ale dál neshodují ve způsobu, jak to udělat, dodal. Regiony preferují stálou změnu v rozpočtovém určení daní.

Babiš při středeční diskusi se senátory o úpravách daňového balíčku navrhl kompenzovat výpadky příjmů obcí a krajů 20 miliardami korun ročně, a to po dobu dvou let. Kompenzace dosud vláda v souvislosti s balíčkem odmítala. Kraje se kloní k tomu, aby opatření bylo začleněno do zákona o rozpočtovém určení daní. "Je to téma, na které nemáme stejný pohled. Byli bychom raději, kdyby se změnilo rozpočtové určení daní. To je věc, o které budeme v dalších dnech dál jednat," řekl Půta.

Schillerová podle Asociace krajů popsala hejtmanům středeční jednání v Senátu, který zástupci ANO žádají o vypuštění navýšení slevy na poplatníka z návrhu. Zachovat chtějí snížení daně z příjmu, které by mělo platit na nejbližší dva roky. "Nevěříme, že v případě daňového balíčku půjde o záležitost na dva roky. Víme, že stoprocentní kompenzace je v tuto chvíli iluze a budeme se asi muset smířit s tím, že se o tom ještě bude debatovat," připustil Půta.

Schillerovou kraje požádaly o termín, kdy se sejde se čtyřčlenným vyjednávacím týmem krajů. "Abychom se co nejrychleji mohli bavit o parametrech kompenzace v rámci rozpočtového určení," uvedl Půta, který je pověřen vedením Asociace krajů. Hejtmani podle Půty ocenili to, že se Babišovo stanovisko změnilo a premiér náhrady připouští. "Jsme i rádi, že zazněla nějaká částka. Považujeme ji za nějaké východisko k diskusi. Pro nás je klíčové, aby ta částka nebyla jednorázová, ale bylo to systémové," zdůraznil.

Navržené kompenzace krajům jsou podle hejtmana Netolického nízké

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) rozhodně nebude děkovat za navržené kompenzace obcím a krajům. Výpadky, které mohou způsobit chystané daňové změny, budou podle něj vyšší než 20 miliard korun ročně, které premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil samosprávám.

"Je to začátek diskuse, já doufám, že na jeho konci bude přijatelný návrh pozměňovacího návrhu Senátu, který půjde zpátky do Sněmovny a bude prohlasovatelný," řekl dnes ČTK hejtman Netolický, který je členem ČSSD.

Nahradit výpadky příjmů samospráv navrhl senátorům premiér Babiš ve středu při diskusi o úpravách daňového balíčku. Kompenzace by měly dostat dva roky po sobě. "Já rozhodně nebudu děkovat, protože je to pouze logický návrh, který vychází z obrovského tlaku, které samosprávní celky vyvinuly," řekl hejtman.

Kompenzace by podle Netolického měly být součástí rozpočtového určení daní a jít společně s chystanými daňovými změnami. Senát by neměl ustoupit konejšivým a líbivým řečem, uvedl. "Je to jediná možnost, jak zase nenaletět. Ministryně financí slíbila na hospodářském výboru Senátu podporu 300 korun na občana jako kompenzaci pro kraje, nakonec se na nás vykašlala," řekl hejtman.

Sněmovna minulý týden schválila v daňovém balíčku zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmu na 15 a 23 procent a také zvýšení daňové slevy na poplatníka na 34.125 korun. Obce a kraje by na příjmech přišly o desítky miliard korun.

Babišem navržená roční částka 20 miliard je podle Netolického málo. Odhadovaný výpadek obcí a krajů je 25 až 30 miliard korun. "Ono to vypadá, že si v době krize něco nárokujeme, ale my také máme poklesy daňového inkasa, protože není ekonomika v nejlepší kondici. Chápeme, že je taková situace, ale podseknout rozpočty nad rámec toho, co způsobuje ekonomická výkonnost, je z mého pohledu zločin na samosprávách," dodal Netolický.