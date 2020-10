Kraje určily školy pro děti zdravotníků, uzavření ovlivní prvňáky

Praha - Kraje dnes musely narychlo vyčlenit školy, které zůstanou otevřené pro děti policistů, záchranářů nebo pracovníků sociálních služeb. Školy s výjimkou mateřských a speciálních vláda od středy nařídila uzavřít jako jedno z opatření proti šíření koronaviru. Děti se musejí vrátit i ze škol v přírodě. Školy vymezené pro děti lidí v profesích potřebných pro zvládnutí epidemie ale mohou podle ministerstva sloužit i dalším dětem. Výuka na dálku má i na prvním stupni trvat do konce příštího týdne, podle ředitelů bude obtížná zvláště pro prvňáky. Kritizují také překotnost změn.

Vláda v pondělí rozhodla o dalším omezení fungování školství kvůli narůstajícím počtům nakažených koronavirem, které už by mohly zahltit nemocnice. Od středy mohou zůstat v provozu jen mateřské školy, ostatní mají být zavřené minimálně do konce příštího týdne. Pak navážou prodloužené celotýdenní podzimní prázdniny. Pro první stupeň základních škol zástupci vlády slíbili, že uzavřeny budou skutečně jen do 1. listopadu.

Určení škol a spádové zařazení dětí do nich řídí kraje podobně jako na jaře, kdy byla při první vlně epidemie koronaviru část škol také otevřená. Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) dnes ČTK řekl, že tehdy je využilo zhruba 6000 dětí. Třeba Karlovarský kraj dnes takových škol vymezil sedm, Středočeský jich vybral 34, Jihomoravský 40 a Moravskoslezský určil 41 takových škol.

Zařízení budou pečovat o děti ve věku od tří do deseti let a ve skupinkách může být maximálně 30 dětí. Podle vyjádření ministerstva školství je mohou navštěvovat nejen děti rodičů ve zdravotnictví či v kritické infrastruktuře, ale i školáci z rodin jiných skupin zaměstnanců s ohledem na místní potřebu a podmínky. Krajský úřad se na tom musí domluvit se zřizovatelem a školou, uvedlo ministerstvo.

Ředitelé škol kritizují, že na přechod na výhradně distanční výuku mají školy jediný den. Je to podle řady z nich příliš krátký čas. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého nemůže distanční vzdělávání u žáků prvních a druhých tříd fungovat bez asistence rodičů. Dlouhodobé uzavření prvního stupně by mohlo mít vážné následky pro úroveň vzdělání dětí, uvedla asociace v tiskové zprávě.

Mnozí ředitelé varují před tím, že učení se z domu bude výrazně méně efektivní než výuka ve škole. Problémy čekají právě hlavně pro prvňáky a jejich rodiče. "Učit děti psát písmena přes aplikace pro vzdálenou výuku prostě nelze. Učitelé sice budou přes počítač učit děti číst, psát a počítat, ale výsledek nebude takový, jako kdyby děti chodily do školy," řekla ČTK Zdenka Chaloupecká, která je ředitelkou základní školy v pražských Dolních Chabrech.

Prvňáci si za šest týdnů po začátku školního roku zatím ještě úplně nemohli zvyknout na systém práce při školním učení, ve svém věku nemají dost pozornosti, uvedla místopředsedkyně Rady Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden Pavla Kubíčková. Také podle ní se žáci prvních tříd neobejdou při vzdělávání bez pomoci dospělých. Důležitý pro jejich učení bude hlavně úzký kontakt mezi rodiči a učitelkou, dodala.

Kraje a města kvůli uzavření škol také ruší spoje vypravované hlavně pro školáky, změna se dotkne i školních jídelen. Na možnost omezení provozu se musely připravit, nedělaly zásoby, případně rušily dodávky. Některé ale chtějí vařit dál. Obědy nabízejí dětem, které by si jídlo mohly přicházet vyzvednout, nebo i veřejnosti.

Vláda další změnu pro školy oznámila v pondělí večer. Teprve ten den přitom nabylo účinnosti opatření, na základě kterého se na druhém stupni základních škol učí prezenčně polovina dětí, zbytek na dálku. Po týdnu se měli žáci střídat. Na výuku on-line v pondělí přešly vysoké a střední školy v celé ČR, do té doby v některých regionech fungovaly normálně. Na prvním stupni dosud byla prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu.