Praha - Hejtmani se dohodli s vládou, že o placení mýta na silnicích první třídy rozhodnou samy kraje. Zároveň věří tomu, že čtyři miliardy korun na opravy krajských silnic stát najde do jara. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem to uvedla předsedkyně Asociace krajů a karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (oba ANO).

Babiš po jednání s hejtmany řekl, že ministryně financí Alena Schillerová a ministr dopravy Dan Ťok (oba za ANO) budou peníze pro kraje hledat v rozpočtu v prvních měsících roku.

Na dlouhodobém systému financování silnic nižších tříd se zástupci vlády s hejtmany zatím nedomluvili. Mračková Vildumetzová uvedla, že stát zatím bude peníze hledat z nespotřebovaných zdrojů státního rozpočtu. Ráda by ale do budoucna našla dlouhodobé systémové řešení, které by zajistilo peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy pro kraje.

Babiš podotkl, že vláda chce pro kraje uvolnit zhruba čtyři miliardy korun. Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na státní rozpočet se však podle něj zatím nenašly.

Babiš se vyjádřil také ke své myšlence převést v budoucnu komunikace nižších tříd zpět na stát, o které mluvil ve středu. "Diskutovali jsme o tom, ale není to reálné. Byl to spíše takový povzdech selského rozumu nad tím, jak státní systém funguje," uvedl dnes.

Vláda dnes se zástupci krajů projednávala memorandum, které umožní zavedení nulové sazby mýta na silnicích prvních tříd, o které se mýtný systém rozšíří po roce 2019. Hejtmani kvůli tomu budou jednat s jednotlivými starosty, se kterými společně vyberou úseky bez poplatku. Stát bude rozhodnutí krajů respektovat.

Mýtný systém se od roku 2020 rozšíří o 900 kilometrů silnic prvních tříd. Kraje byly dlouhodobě proti tomuto rozšiřování, protože se obávaly toho, že se tranzitní doprava přesune na silnice nižších tříd.

Současná mikrovlnná technologie bude nahrazena satelitním systémem. V tendru na provozovatele zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému. Předpokládaný výnos z mýta měl být mezi 140 až 150 miliardami korun za deset let, po umožnění nulové sazby na vybraných úsecích však bude nejspíš nižší. Dosud stát za takřka dvanáctiletý provoz mýta vybral přes 96 miliard korun.

Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007, systém funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy.

Plaga se nedohodl s kraji na řešení minima pro přijetí na SŠ

Možnost zavedení jednotné hranice bodů nutných pro přijetí u zkoušek na maturitní obory zůstává otevřená. Ministerstvo školství o tom bude dále jednat s týmem odborníků na školství z krajů. Zástupci vlády a krajů to řekli po svém jednání na Úřadu vlády. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se stanovením minima u přijímacích zkoušek nesouhlasí. Zástupci krajů naopak trvají na tom, že by se hranice bodů měla centrálně zavést.

Plaga souhlasí s tím, že se úroveň vzdělávání v Česku snižuje a že je třeba se tím zabývat. S Asociací krajů se ale neshodne na tom, jak tento problém ve středních školách řešit. Se zástupci krajů se proto dohodl, že o tom budou dále diskutovat. Sejít by se podle něj měli ještě v listopadu. Neočekává ale, že by se opatření dalo udělat rychle.

"Já myslím, že je potřeba si sednout nad konkrétní data, která máme ze dvou let jednotných přijímacích zkoušek, a podívat se, jestli nepodkročitelná hranice tak, jak ji požadují kraje, vůbec něco řeší," uvedl. Dodal, že s tím nesouhlasí, podle něj je problém ve vzdělávání hlubší a měl by se řešit optimalizací nabídky maturitních oborů. "Podle mě cestou primárně musí být dohlížet na kvalitu jak veřejných, tak soukromých středních škol," řekl.

Ačkoli uchazeči skládají v ČR od jara 2017 na všechny maturitní obory - s výjimkou uměleckých - státem organizované jednotné přijímací zkoušky, o podmínkách přijetí žáků stále rozhoduje každý ředitel střední školy. Podle Asociace krajů to umožňuje i přijímání žáků, kteří nemají pro studium maturitního oboru předpoklady, a snižuje to celkovou úroveň vzdělávání.

Předsedkyně rady Asociace krajů Mračková Vildumetzová na tiskové konferenci uvedla, že kvalita středního školství je "velmi kritická až tristní". Podotkla, že u státních maturit letos na jaře propadlo nebo k ní nepřišlo 37,2 procenta středoškoláků a studium jednoho středoškoláka stojí za čtyři roky asi 250.000 korun. Zavedení centrální hranice bodů pro přijetí na střední školy je podle ní proto nutné.

Připomněla, že hejtmani už dříve vyzvali ministra ke stanovení společné bodové hranice pro přijímání na střední školy, včetně soukromých. Předseda komise pro školství a poslanec Ivo Vondrák (ANO) má podle ní připraven návrh, který by mohl ve Sněmovně sám podat.

Plaga před dnešním jednáním řekl, že si nechal zpracovat data, aby zjistil, k čemu by zavedení bodové hranice ve vzdělávací soustavě vedlo. Podle něj analýza ukázala, že by stanovení společného minima nutného pro přijetí nic nevyřešilo.

Upozornil na to, že hlavním zřizovatelem středních škol jsou kraje. Podle něj by se pro zkvalitnění vzdělávání měly zaměřit na úpravy v síti středních škol. "Nástroj mají v rukou kraje a za optimální nabídku oborů, ať už maturitních nebo nematuritních, odpovídají ony," řekl.

Snahu o zavedení jednotných podmínek přijímání na střední školy kritizovala například obecně prospěšná společnost EDUin. Proti se postavila také Asociace ředitelů gymnázií (AŘG) a Unie školských asociací CZESHA. Podle studie Parlamentního institutu, kterou na internetu zveřejnil prezident Pedagogické komory Radek Sarközi, nemá způsob přijímání dětí na střední školu zřejmě na úroveň výsledků žáků ve vzdělávání vliv.