Praha - Kraje požadují dodatečně na sociální služby přes 1,92 miliardy korun. Chybí jim peníze na nařízené zvýšení výdělků a příplatků a na projekty pro seniory či handicapované. Pokud by prostředky nedostaly, hrozí od září omezení provozu. Na jednání sněmovního sociálního výboru to dnes řekla šéfka Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že vyčíslení od krajů zatím nedostala, její úřad sám sumu na doplacení ve svém rozpočtu nenajde a problém musí řešit vláda. Ministerstvo spočítalo chybějící částku asi na miliardu.

Kraje si na nedostatek peněz na sociální služby stěžují téměř každý rok a žádají o doplacení. Sněmovní sociální výbor dnes ministryni vyzval, aby jim neprodleně požadovanou částku zajistila. Do poloviny září od ní chce mít také návrhy, jak by se problémy s financováním daly v budoucnu řešit. Sněmovna o situaci v sociálních službách jednala koncem března. Požádala tehdy vládu, aby o doplacení jednala.

Dotace na sociální služby rozdělují kraje. Dostávají na ně peníze od ministerstva práce. Původně pro letošek usilovaly o 20,38 miliardy korun. Dostaly 15,12 miliardy. Vláda ale schválila ještě navýšení platů a zvláštních příplatků. S výdaji na ně dotační suma už nepočítá.

Podle nových údajů Asociace krajů chybí na výdělky, příplatky a evropské projekty přes 1,92 miliardy korun. O sumě chtějí hejtmani jednat s ministryní práce. Mohla by se případně o něco snížit, pokud by u projektů nehrozilo prodlení. "Nejsme naivní, víme, že je potřeba se o částce bavit. Kraje jsou připraveny pomoci, ale není možné zátěž házet na ně. Požadujeme dofinancování," uvedla jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).

Vyčíslení chybějící sumy od krajů a ministerstva se zatím liší. Ministryně dnes sněmovnímu výboru řekla, že podle zjištění jejího úřadu by na příplatky bylo potřeba 638 milionů korun, na platy asi 379 milionů a na projekty 48 milionů, tedy něco přes miliardu. Tuto částku ale úřad ve svém letošním rozpočtu nenajde a neušetří. Valnou většinu jeho výdajů totiž tvoří takzvané mandatorní výdaje, které nařizuje zákon. Patří mezi ně třeba důchody.

"Financování sociálních služeb by mělo být záležitostí celé vlády. Když je potřeba dofinancovat silnice a dálnice, nechce se po ministrovi dopravy, aby peníze zajistil. Když se hledají peníze na platy učitelů, tak se nečeká, že je najde ministr školství. Chtěla bych, aby ministerstvo práce mělo stejné možnosti," řekla Maláčová.

Podle členů sněmovního sociálního výboru by ministryně a kabinet měly problém s doplacením sociálních služeb vyřešit do konce května. "Strašně nás tíží čas. Pokud do konce května či začátku června krok nepřijde, zejména menší poskytovatelé budou mít akutní problém," uvedl poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Podotkl, že stejné potíže s nedostatkem peněz jako v sociálních službách jsou kvůli navýšení zvláštních příplatků i ve zdravotnictví.

Komunistka Hana Aulická Jírovcová uvedla, že pokud se do konce měsíce řešení nenajde, skončí v Ústeckém kraji od září terénní služby. Podle Jana Bauera (ODS) vláda jednala bez ohledu na zajištění financí nezodpovědně, měla by tedy situaci napravit. Poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se pozastavila nad tím, že i když jsou ministři a hejtmani ze stejných stran - z ANO a ČSSD, nedokážou se dohodnout. Podle ní to ukazuje na "závažné trhliny nejen v koalici, ale i v jedné straně".