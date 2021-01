Kraje odmítají kritiku, že neposílají včas údaje o naočkovaných

Praha - Představitelé krajů odmítají výtku premiéra Andreje Babiše (ANO) vůči způsobu, jakým očkovací centra vkládají údaje o lidech naočkovaných proti novému typu koronaviru do státního informačního systému. Povinnost hlásit očkované lidi ještě týž den schválila vláda ve středu. Někteří hejtmani si ale stěžují na ne vždy funkční Informační systém infekčních nemocí (ISIN) nebo na krátký termín, který měli na přípravu.

Na to, že údaje o očkovaných přicházejí z očkovacích center se zpožděním, si dnes stěžoval Babiš. Kritizoval také, že některé kraje žádají další vakcíny přesto, že podle něj nevykázaly ani desetinu dosavadních dávek.

Olomoucký hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN) ČTK řekl, že z kraje jsou včas zasílány všechny požadované údaje o očkování. "Každý večer posíláme report do příslušného informačního systému a data vyplňujeme. Každý večer tam jsou. Myslím, že jim z hlediska reportu nic nedlužíme a ani jsme jim nikdy nic nedlužili," uvedl.

Stát bude mít podle Suchánka lepší přehled o aktuální situaci poté, co spustí registrační a rezervační systém očkování. "Pan premiér by se měl uklidnit a měli by centrálně věci dělat tak, jak mají. A nás by měli nechat dělat naše věci," podotkl hejtman.

Kritiku ze strany premiéra odmítá také hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Problémem je podle něj nefunkční informační systém, do kterého se mají údaje o očkování zadávat. Lidé kvůli tomu musí zapisovat údaje souběžně do několika dotazníků. "Kdyby fungoval centrální informační systém, tak pan premiér má informací, kolik potřebuje," poznamenal Půta.

Liberecký hejtman také odmítá výtku, že kraje požadují víc vakcín, než dokážou vykázat. Vakcín je podle něj málo, a kraj proto požádal o navýšení dodávek. "Vše, co dostáváme, využíváme," zdůraznil Půta.

Více vakcín by bez problému využili i zdravotníci v Karlovarském kraji. "Naše skromné dodávky se nám daří s rezervou 'vyočkovat', naopak bychom potřebovali a užili dávek výrazně více. Průběžně standardně vykazujeme, když tedy zrovna nespadne celý systém ÚZIS, jak tomu bylo po dobu dvou hodin dnes," řekl ČTK hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN).

Radní Pardubického kraje pro zdravotnictví Michaela Matoušková v souvislosti s registrací očkovaných poukazuje na to, že mimořádné opatření vlády o výkazech vakcinace přišlo až ve středu večer s tím, že kraje budou dávat přehledy ode dneška. Pardubický kraj podle Matouškové stále nemá přístup do centrálního registračního systému pro očkování. Problém vidí i ve změnách vládní strategie. "Pokud bychom se měli přesně podle ní řídit, tak dnes nevíme co, protože každý den se to mění. My na to stále reagujeme a samozřejmě všechno vykazujeme," dodala Matoušková.

Problém s vykazováním počtu očkovaných nemá Ústecký kraj, řekl ČTK jeho hejtman Jan Schiller (ANO). Do středy v regionu dostalo vakcínu zhruba 2660 lidí. Od pondělí bude očkovaných zřejmě přibývat.

Problém s vykazováním naočkovaných nevidí ani Královéhradecký kraj. "Naše očkovací místa veškeré provedené vakcinace zapisují do centrálního systému ISIN, ze kterého lze dohledat data o očkování na jednotlivých místech," uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.

Hlášení o naočkovaných by stát měl mít k dispozici také z Vysočiny. "Podle informací krajského koordinátora jsou denně odesílána požadovaná data, dle pokynů nejpozději ve 14 hodin, obvykle však před polednem, na ministerstvem zdravotnictví určený e-mail," řekl ČTK hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS). Dodal, že data odcházejí ze všech pěti krajských očkovacích center.