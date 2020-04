Kraje odměňují zdravotníky, kteří se starají o nakažené, ze svého

Karlovy Vary - Kraje musí odměňovat zdravotníky, kteří se v krajských nemocnicích starají o nemocné s covid-19, ze svého. Ministerstvo zdravotnictví přitom doporučilo svým fakultním nemocnicím, aby zdravotníkům zaplatily odměny. Na kraje se ale znovu zapomnělo, řekl dnes ČTK hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO).

Podle Kubise by přitom na odměnu měli mít nárok všichni zdravotníci, kteří se o nemocné s nákazou starají, bez ohledu na to, jde-li o státní nemocnice nebo nemocnice krajské.

"My těch lékařů máme nedostatek, a tak se musí častěji střídat. To není fér. Ať to udělají jinou formou, prostřednictvím úhradové vyhlášky nebo, jak to navrhuje ministr, zvýšením platby na pojištěnce," řekl ČTK Kubis.

V Karlovarském kraji dostanou pracovníci, kteří pracují v odběrových stanech nebo odběrových sanitách, 1500 korun za směnu. Zdravotníci, kteří se starají o nemocné s covid-19, mají dostat 1200 korun navíc za směnu.

Odměny ve státních fakultních nemocnicích by měly být podle dopisu, který ministerstvo zdravotnictví zaslalo fakultním nemocnicím, ale výrazně vyšší. U pracovníků, kteří odebírají vzorky, má jít až o 1500 za hodinu a u zdravotníků, kteří pečují o pacienty s covid-19, mezi 100 až 500 za hodinu. Na to ale kraje, které budou muset řešit obrovský propad příjmů svých nemocnic, peníze nemají.

Navíc kromě nemocnic by si zasloužili odměny i pracovníci v sociálních službách, kde se nákaza vyskytne. To se naštěstí v Karlovarském kraji podle dnešního vyjádření hejtmana Kubise zatím nestalo. V jiných krajích ale už musí řešit péči o nemocné v domovech pro seniory a dalších pobytových zařízeních sociální péče.