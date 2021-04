Kraje loni kvůli krizi ztratily na jízdném přes 3,7 miliardy Kč

Praha - Koronavirová krize vloni připravila tuzemské kraje spolu s Prahou o 3,7 miliardy korun na tržbách z jízdného ve veřejné dopravě. Zástupci krajů proto jednání se státem o případných kompenzacích, bez nich hrozí zdražování a omezování dopravy. Novinářům to řekl místopředseda rady Asociace krajů ČR a hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Některé kraje už ke zdražování přistoupily. Letos už ztráty přesahují další miliardu korun.

Kraje si u dopravců objednávají autobusové i vlakové spoje. Celorepublikově loni pandemie vyhnala z autobusů i vlaků desítky milionů lidí. Ve spojích podle statistik ministerstva dopravy ubylo asi třetina cestujících.

Půta uvedl, že o kompenzacích asociace průběžně jedná s ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO). "Za loňský rok kompenzace pro regionální vlakovou a autobusovou dopravu stát neposkytl žádné, jednání v letošním roce jsou o něco nadějnější," uvedl Půta.

Bez kompenzací podle krajů hrozí zdražování jízdného, některé kraje už k tomu přistoupily. V minulém týdnu tak rozhodl například Středočeský kraj, který od července zdraží v průměru o čtvrtinu jízdné ve veřejné dopravě. V létě bude zvyšovat ceny i Liberecký kraj. Podle Půty zároveň bez pomoci státu hrozí i další redukování dopravy. To by se podle něj dotklo především okrajových částí regionů, které sice nejsou tolik využívané, ale pro zbylé cestující by to mohl být velký problém.

O kompenzace ztrát z jízdného žádají dlouhodobě stát i samotní dopravci. Podle posledních plánů by si měli od státu rozdělit až 1,5 miliardy korun. Podporu však musí schválit Evropská komise.