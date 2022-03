Kraje chtějí znát představu vlády o další pomoci Ukrajincům a jejím financování

Praha - Hejtmani chtějí na večerním on-line jednání s ministry slyšet, jakou má vláda představu o podobě další pomoci ukrajinským uprchlíkům v krajích. Chtějí si také vyjasnit financování pomoci nebo se bavit o místech, kde by mohly vzniknout uprchlické tábory, vyplývá z dnešních vyjádření představitelů krajů pro ČTK. Například hejtman Vysočiny předpokládá, že se na jednání s ministry kraje dozví, zda se státní příspěvek na ubytování uprchlíků bude týkat i krajských příspěvkových organizací.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) chce na jednání s vládou slyšet zadání státu, jak má dále vypadat pomoc krajů ukrajinským uprchlíkům. "Potřebujeme nějaké jasné mantinely při financování běžného ubytování, nouzového ubytování v tělocvičnách a jak financovat stravování," napsal dnes ČTK Grolich. Podle něj se kraj může přizpůsobit, ale je třeba stanovit jasnou strategii, jak bude pomoc v následujících dnech a týdnech vypadat.

Jaký má vláda naplánovaný další postup, by chtěl také slyšet hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO). "Ubytovací kapacity jsou téměř naplněny, chtěli bychom slyšet, co bude dál," uvedl. Region podle něj bude večer vědět, kolik volných míst pro uprchlíky zbývá. Zatím se v Ústeckém kraji nemusely pro ubytování běženců využívat tělocvičny jako v Praze.

Jasné pokyny čeká od vlády hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO), který si stěžuje na nedostatek informací. "Nevím, kolik jde do kraje lidí, jak se na to vláda chystá, s čím máme počítat, jak to má vláda rozmyšlené, čekám jasné instrukce," uvedl Holiš. Situace ve Zlínském kraji je podle něj jiná než v Praze či Brně, kam míří mnohem více uprchlíků. Do Zlínského kraje zatím míří převážně rodiny s dětmi a lidé, kteří v regionu mají zázemí, případně jim se zajištěním prvního bydlení pomáhají dobrovolníci a starostové.

Vláda ve středu rozhodla, že krajům přispěje částkou 180 Kč za každého dospělého uprchlíka ubytovaného v hotelech nebo penzionech. Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek (ODS a STO) předpokládá, že se na dnešním jednání s ministry kraje dozví, zda se příspěvek bude kromě privátního sektoru týkat i krajských příspěvkových organizací. Organizace Vysočiny jsou podle Schreka připravené poskytnout 100 lůžek v budově uvolněné stěhováním sociálního zařízení a dalších 100 lůžek připravit. Někdo ale musí platit energie, a pokud by tam lidé z Ukrajiny měli bydlet déle, zajišťovat třeba i dopravu do práce a škol, upozornil hejtman

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták ČTK řekl, že bude dnes večer na vládu apelovat, aby regiony dostaly na ubytování peníze navíc. "Nemusí zvyšovat dotaci 180 korun na člověka, ale mohou nám dát peníze jiným způsobem. Pokud na to budeme doplácet sami, tak velké kraje jako střední Čechy a jižní Morava spočítaly, že je to bude stát dva miliony korun denně," uvedl. Doplatky u Plzeňského kraje, který je čtvrtým nejčastějším v poptávce uprchlíků, by zatím vycházely na statisíce denně.

Jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů dnes v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že představitelé krajů chtějí s vládou jednat i o lokalitách pro uprchlické tábory. Kraje už podle Kuby mají vytipované lokality, kde by mohly vzniknout stanové tábory, až dojdou jiné ubytovací kapacity. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) řekla, že ministerstvo obrany zvažuje vybudování stanových městeček pro uprchlíky. Kapacitu by měly mít kolem 400 lidí a na starosti by je měla armáda.

Kraje mají vytipované lokality, kde by mohly vzniknout stanové tábory pro uprchlíky, až dojdou jiné ubytovací kapacity. V každém kraji hejtmani navrhnou tři nebo čtyři místa. Musí mít připojení na kanalizaci, elektřinu, mohlo by jít třeba o bývalé vojenské prostory. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl šéf Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček v pořadu CNN Prima News uvedl, že nouzové ubytování chystá stát ve třech vlnách, první by byla pro 50.000 uprchlíků, třetí až pro 150.000. Česko v sobotu požádalo Evropskou unii o 25 modulárních táborů pro celkem 50.000 uprchlíků. Podle Vlčka by se zásilkou měla do Česka přijet i obsluha uprchlických táborů. "Znamená to nejen materiál, s ním přijedou i lidé, kteří ho obsluhují," uvedl. Stavba stanového městečka podle něj může trvat desítky hodin, v případě buněk jde o delší časový úsek, doplnil. Zopakoval, že nejvyššímu tlaku čelí Praha, kde už jsou uprchlíci ubytováváni v tělocvičnách, v Brně bude první tělocvična otevřena pro uprchlíky z Ukrajiny v pondělí.

O lokalitách pro uprchlické tábory chtějí kraje mluvit na dnešním večerním jednání s vládou. Podle Kuby je nutné, aby místa, kde by případně stanové tábory vznikly, měla vazbu na infrastrukturu, aby děti mohly docházet do škol a uprchlíci se mohli zapojit do běžného života.

Kuba připomněl, že v prvních dnech do Česka přicházeli z Ukrajiny lidé, kteří tu měli příbuzné a většinou nepotřebovali ubytování. To se ale nyní mění. "Včera (v sobotu), když k nám přijeli do jižních Čech lidé, tak už 30 procent jich potřebovalo ubytovat. Takže je třeba říct, že třeba na příštích 30.000 uprchlíků spotřebujeme ubytovací kapacity, které jsme možná nepotřebovali na prvních 120.000," konstatoval dnes Kuba.

Jihočeský kraj podle svého hejtmana má ještě asi 400 až 500 ubytovacích míst v internátech a podobných zařízeních, poté může nabídnout asi 1500 míst v tělocvičnách či sportovních halách. Poté by podle Kuby byly k dispozici ale už jen místa, kde například nejsou sprchy, pouze toalety.

S vládou chtějí hejtmani řešit také dlouhodobou strategii a to, jak je možné do ubytování uprchlíků více zapojit soukromý sektor. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) už dříve uvedl, že bude chtít jednat o vyšších úhradách od státu. Vláda stanovila úhradu 180 korun za noc za dospělého. Také podle Kuby má řada hejtmanů problémy sehnat soukromé ubytování za vládou stanovené úhrady. Částka by podle něj měla být taková, aby motivovala soukromý sektor k tomu, aby se zapojil. Kolik by úhrada měla činit, neupřesnil. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) připustila, že by vláda mohla úhradu navýšit.

Podle šéfa hasičů čeští operátoři už zaznamenali 270.000 z Ukrajiny příchozích SIM karet. V posledních dnech nápor uprchlíků polevil, podle Vlčka ale přicházejí ve výkyvech a může se stát, že na hranice přijdou desetitisíce Ukrajinců najednou. Počet uprchlíků podle něj dorostl síly, u které lze již hovořit o humanitární katastrofě.