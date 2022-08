Kraje budou v pátek jednat o nákupu elektřiny na příští rok

České Budějovice - Kraje budou v pátek jednat o dalším postupu ohledně nákupu elektřiny na příští rok. Vede je k tomu mimořádné zvýšení cen energií. Kraje hledají společnou cestu, jak případně snížit náklady na nákup elektřiny. ČTK to dnes řekl předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

"Legislativně to není vůbec jednoduchá věc. Snadno se o tom hovoří, ale musíme najít variantu, která bude mít největší přínos," řekl Kuba. V pátek se spojí s ostatními hejtmany prostřednictvím videokonference. Dodal, že řada krajů musí řešit situaci, kdy meziročně zaplatí za elektřinu mnohonásobně více než letos. Jedná se přitom o položky v řádech stovek milionů korun. Kraje například zřizují střední školy, na řadě míst jsou akcionáři nemocnic. Spadá pod ně také řada dalších institucí a organizací.

"Je pravda, že některé kraje mají cenu elektřiny fixovanou ještě na rok 2023. Ale podle mě tak v 90 procentech případech tomu tak není a takové kraje pak čeká výrazný nárůst výdajů za elektřinu," uvedl Kuba.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje jednání s kraji, které si na drahé energie stěžují. Ministr Jozef Síkela (za STAN) připustil, že pro kraje je nyní velmi náročné získat jiný než takzvaný spotový produkt, u kterého se platba odvíjí od aktuální ceny na burze. Ceny energií jsou přitom nyní na rekordní výši. Jedním z možných řešení by podle Síkely bylo nakoupit část elektřiny pro potřeby státu a dále ji distribuovat mezi kraje.

"Trh se do určitě míry vymkl kontrole, přestává tržní volatilita reagovat na dobré zprávy a kumulují se jenom ty špatné a tlačí to ceny nahoru. Je to problém celé Evropy, a samozřejmě pokud máte evropský trh a celoevropský problém, tak to nejjednodušší řešení se hledá na celoevropské úrovni," řekl Síkela.

Ceny plynu a elektřiny za půl roku od začátku ruské invaze na Ukrajinu stouply o stovky procent. Elektřina s dodáním v příštím roce zdražila na burze v Německu o 340 procent na 650 eur (zhruba 16.000 Kč) za megawatthodinu (MWh). Cena plynu s měsíční dodávkou obchodovaná v Nizozemsku roste o 200 procent na 280 eur/MWh.