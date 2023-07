Krajčo má s Kryštofem turné po zámcích a hradech a chystá píseň pro Gumpa

Praha - Skupina Kryštof během tohoto léta koncertuje s projektem JenomPísničky v prostředí zámků a s běžným repertoárem na putovním festivalu Hrady CZ. Vedle toho připravuje písničku pro pokračování úspěšného filmu Gump - pes, který naučil lidi žít, který opět režíruje F. A. Brabec. V rozhovoru s ČTK to řekl zpěvák a kytarista Richard Krajčo.

"Je tady léto, takže se ho budeme snažit co nejvíce využít na koncerty. Jedeme šňůru festivalů Hrady CZ, a potom svůj vlastní projekt s Cimbálovou muzikou Grajcar. Také chystáme novou píseň s názvem Život je krásný. Bude to pilotní singl pro pokračování filmu Gump - pes, který naučil lidi žít a měl by vlétnout do éteru někdy na přelomu října a listopadu," uvedl Krajčo.

Lídr kapely Kryštof se zároveň začíná připravovat na svoji účast v soutěži StarDance, ve které bude mít za partnerku slovenskou tanečnici Dominiku Roškovou, vícenásobnou medailistkou z mistrovství Slovenska v latinskoamerických tancích.

"Začínáme koncem července. Už jsme se seznámili, zatím působí velmi mile a je taková ochotná. Říkal jsem ji, že toho mám přes léto s kapelou hodně, tak se nabízela, že klidně někam přijede. Snaží se mi vyjít vstříc, ale ještě se mnou nestála na tanečním parketě. Až k tomu dojde, myslím, že se její pohled malinko změní. Ale slíbil jsem ji, že se budu opravdu snažit," uvedl Krajčo.

"Ona říkala, že když jí dám tu příležitost, aby mě to naučila, že mě něco naučí. Tak snad nebude zklamaná, když se nikam nedostaneme právě proto, že mi to třeba nepůjde," dodal.

Vedle hudby, tance a filmování se Krajčo nadále věnuje hraní v divadle. V pražském Ungeltu se objevuje v inscenaci Deštivé dny a monodramatu Všechny báječný věci. "Koncerty Kryštofa po prázdninách na nějaký čas končí, protože budu mít StarDance, a s tím se cokoliv těžko kombinuje. Divadelní představení v Praze ještě nějak zvládnu, ale koncertní výjezdy nejdou, takže kapela bude mít během celého podzimu pauzu," sdělil Krajčo.

Ve filmu Gump - pes, který naučil člověka žít, ztvárnil Krajčo roli nesmělého IT odborníka Oříška. "Nebyla to velká role, ale v pokračování se z ní stala jedna z hlavních. Když mi František (režisér F. A. Brabec) v březnu zavolal, že vymysleli pokračování, nedokázal jsem říct ne, protože bych jim to vlastně pokazil. S Gumpem jsme si porozuměli, je nám spolu fajn a myslím, že ten nový příběh je hezký," uvedl.

Krajčo v Havířově roku 1993 založil hudební skupinu Kryštof. O tři roky později byl přijat na Janáčkovu konzervatoř na hudebně dramatický obor. V letech 1998 až 2009 moderoval v České televizi společně s dnešním politikem Alešem Juchelkou hudební hitparádu Medúza. V roce 1999 získal první angažmá v Divadle Petra Bezruče v Ostravě – roli Hamleta. O rok později získal Cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku.

Od roku 2003 byl členem Činohry Národního divadla v Praze, kde však v roce 2013 na protest proti způsobu odvolání ředitele první scény Jana Buriana ministrem kultury Jiřím Balvínem skončil. Za výkon v inscenaci Deštivé dny v Divadle Ungelt získal v roce 2012 cenu Thálie v kategorii Činohra – muži. Své zatím poslední studiové album Halywůd skupina Kryštof vydala v roce 2021.