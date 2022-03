Kraj Vysočina by měl mít do roku 2028 obchvaty potřebné pro dostavbu Dukovan

Jihlava - Na krajských silnicích Vysočiny by měly být do roku 2028 hotové čtyři obchvaty potřebné kvůli stavbě nového jaderného bloku Dukovan. Na přípravu obchvatů důležitých pro přepravu nadrozměrných a těžkých komponent by měl mít kraj letos od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) celkem 63 milionů korun, část z těchto peněz mu zůstala z minulého roku. Po jednání krajské rady to novinářům řekla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (Piráti).

Radní kraje dnes projednali smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI.

Kraj by měl postavit silniční obchvaty Brtnice, Zašovic, Okříšek a Slavětic. "Každý rok uzavíráme se SFDI smlouvu o poskytnutí finančních prostředků, ze kterých čerpáme při přípravě projektových dokumentací a zejména na výkupy pozemků," uvedla náměstkyně. Vloni dostal kraj ze státního fondu přes 71 milionů korun, ale 44 milionů nestihl vyčerpat.

"Je to z toho důvodu, že v okamžiku, kdy nám tam vstoupily výkupy pozemků, tak některá ta jednání a dohody se prodlužují," uvedla Hajnová. Doplnila, že kromě 44 milionů korun, které kraji zůstanou z loňska, by mělo Vysočině v tomto roce na přípravu silničních obchvatů ze SFDI plynout dalších skoro 19 milionů Kč.

Tendr na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany zahájila společnost ČEZ minulý týden, jeho vyhodnocení by mělo být uzavřené do konce roku 2024. Stavba nového dukovanského bloku by podle zveřejněných informací měla začít v roce 2029, do zkušebního provozu by měl být tento blok uvedený v roce 2036.