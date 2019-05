Kraj: Splavnění Vltavy mezi Č.Budějovicemi a Orlíkem vázne

České Budějovice - Plán opětovného splavnění části Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Orlickou přehradou vázne. Hlavními problémy jsou chybějící modernizace lodního výtahu na Orlické přehradě, prohloubení plavební dráhy v úseku Podolí - Kořensko a stavba nového mostu přes řeku v Týně nad Vltavou, který by umožnil proplout i větším lodím. Ministerstvo dopravy, Povodí Vltavy a Ředitelství vodních cest (ŘVC) tyto projekty ale chystá. ČTK to oznámila Jana Píchová z Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR). V květnu začala plavební sezona.

Zájem o Vltavskou vodní cestu na jihu Čech roste. Díky loni otevřené plavební komoře na Hněvkovickém jezu u Týna nad Vltavou se meziročně více než zdvojnásobil pohyb plavidel na vodní cestě České Budějovice - Týn. V roce 2018 proplulo v úseku České Budějovice - Kořensko rekordních 35.000 lidí a téměř 10.000 lodí.

"Výrazně k tomu přispívá i před časem otevřený přístav v Hluboké nad Vltavou," řekl předseda Destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko David Šťastný. Přístav v Hluboké otevřeli před čtyřmi lety, je to podle Šťastného největší český rekreační přístav, náklady byly 210 milionů korun.

ŘVC letos plánuje novou čerpací stanici v hlubockém přístavu. Stále však podle JCCR chybí plavební komora do centra Českých Budějovic i přístavní hrana, která by návštěvníkům zaručila stání delší než 15 minut. "Nepožadujeme po státu nic víc, než aby naplnil znění zákona, který stanovuje, že Vltava je dopravně významnou využívanou vodní cestou. A to pro výletní lodě i individuální turistickou a sportovní plavbu do výtlaku 300 tun," uvedla jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).

Nyní se lze plavit z centra Českých Budějovic od Lannovy loděnice přes Hlubokou nad Vltavou do Týna nad Vltavou a dále při odbočce proti proudu Lužnice do Kolodějí nad Lužnicí s nově opraveným zámkem Mitrowicz. Zatím poslední dokončená plavební komora v Hněvkovicích umožňuje plavbu po téměř 100 kilometrů dlouhé vodní cestě z Českých Budějovic až do Týna a dále na Orlík, jak uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek.

Podle něj je patrný rychlý rozvoj služeb okolo řeky. Část 40 kilometrů splavněné Vltavy v lokalitě Českobudějovicko-Hlubocko doplňuje 60 kilometrů cyklostezky a deset kilometrů stezky pro in-line brusle. Na trase je 15 občerstvení a restaurací, tři plavební komory a pět vltavských infopointů.

Vodní doprava na Vltavě má tradici. Vory se po ní plaví od 16. století. Rozvoj plavby parníků nastal v polovině 19. století, po regulačních pracích firmy Lanna, jež provozovala i vlastní dopravu. Stavba Vltavské kaskády pak někde plavbu usnadnila, jinde ztížila nebo znemožnila. Od pramene na šumavské Kvildě až k soutoku s Labem u Mělníka má Vltava 430 kilometrů.