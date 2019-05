Kraj připravuje opravu 80 let starého štěchovického mostu

Štěchovice (u Prahy) - Středočeský kraj chystá opravu železobetonového mostu Dr. Edvarda Beneše ve Štěchovicích u Prahy, od jehož otevření uplynulo 80 let. Projektová příprava nebude vzhledem k památkové ochraně jednoduchá, práce začnou nejdříve za dva roky, řekl dnes ČTK krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO). Vedení městyse by uvítalo, kdyby byl most opraven co nejdříve.

Podle starosty Štěchovic Miloše Čapka (za STAN) není stav mostu vůbec dobrý. Opadává z něj beton a místy jsou vidět železa. "Už jsem si asi dvakrát stěžoval, že by s tou rekonstrukcí měli začít," uvedl Čapek.

Podle Petrýla byl most při poslední revizi ohodnocen na sedmibodové škále stupněm pět, tedy třetím nejhorším stupněm. "To je špatný stav, ale dá se po něm jezdit, není to havarijní stav," uvedl radní.

Kraj nyní vyhlásí výběrové řízení na projektanta, projektová příprava však podle Petrtýla nebude jednoduchá. "Jedná se o most, který je pod památkovou péčí, takže projekt musejí odsouhlasit památkáři," řekl. Práce podle něj tudíž začnou nejdříve za dva roky.

Most, který 20. května 1939 v místech někdejšího přívozu přes Vltavu spojil Štěchovice s protějším Brunšovem, patřil v té době k technickým unikátům. Elegantní stavbu s dutými oblouky a zavěšenou mostovkou začala stavební firma podnikatele Karla Kindla stavět v srpnu 1937 - a hotovo tedy bylo za rok a tři čtvrtě. Autorem konstrukce, jež dodnes udivuje ladností 114 metrů dlouhého oblouku, byl architekt Miloslav Klement.

Koncem druhé světové války most jen těsně unikl zničení. Němci se jej chystali podminovat, díry na nálože ale zůstaly prázdné. Most přežil i ničivé povodně v roce 2002 a mistrovské dílo českého mostního stavitelství, které po válce dostalo jméno Dr. Edvarda Beneše (po únoru 1948 o něj přišlo, opět jej nese od roku 1990), tak stojí dodnes.

Kraj také investuje 1,2 miliardy korun do rekonstrukce silnice II/102 mezi Prahou a Štěchovicemi. Dělníci již začali opravovat úsek z Prahy do Měchenic, příští rok mají pokračovat na zbylé části silnice. Rekonstrukce zahrnuje i opravu mostů, opěrných zdí a odvodnění. Plánovaná oprava štěchovického mostu ale podle Petrýla není součástí této investice.