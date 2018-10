Brno - Krajský úřad Jihomoravského kraje vyzval Brno, ať zjedná nápravu ohledně nařízení, které se týká rezidentního parkování. Podle kraje je nařízení neurčité, nesrozumitelné a zmatečné, tudíž je v rozporu se zákonem. Město má 60 dní ode dne doručení na zjednání nápravy, stojí v dokumentu kraje, který má ČTK k dispozici. Nezjedná-li město nápravu, rozhodne kraj o pozastavení účinnosti nařízení.

Nařízení města číslo 10/2018 podle kraje například používá pojmy jako "návštěvnický režim", "abonentní režim" a "rezidentní režim" bez propojení na jednotlivé způsoby užití vymezených oblastí města. Režimy jsou podle kraje sice popsané v nařízení číslo 11, to ale podle kraje nelze brát v potaz. "Každý vydaný právní předpis obce by měl - co do svého obsahu i rozsahu - samostatně výkladově obstát," stojí v dokumentu.

Kraj městu také například vytýká, že v článku o způsobu placení ceny jsou uvedeny tři způsoby úhrady, ustanovení se však výslovně nevztahuje k jednotlivým skupinám adresátů. Není tak podle úřadu jednoznačně zřejmé, zda návštěvník, abonent či rezident může cenu uhradit jakýmkoli z popsaných způsobů nebo jen některým z nich.

Kraj městu doporučil zjednat nápravu zcela novým nařízením. Brnu také doporučil, aby zákonnost nového návrhu s krajským úřadem předem konzultoval.

Náměstek primátora Richard Mrázek (ANO) ČTK řekl, že dokument zatím nemá k dispozici, nechtěl jej tedy komentovat.

Rezidentní parkování bylo v historickém centru Brna zavedeno od 1. září. Vjezd mají povolený lidé s trvalým bydlištěm nebo abonenti, kteří v místě podnikají. Cílem rezidentního parkování je zajistit stání pro obyvatele s trvalým bydlištěm v daném místě. Od listopadu se má rezidentní parkování rozšířit do dalších míst. Rada města Brna v úterý nepřijala návrh lidovců a Pirátů, aby byla tato druhá vlna pro všechny zdarma.