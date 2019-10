Kraj chce, aby MŽP pozdrželo schvalování nových zón NP Šumava

České Budějovice - Jihočeský kraj žádá ministerstvo životního prostředí (MŽP), aby zdrželo proces schvalování rozdělení šumavského národního parku do nových zón. Kraj navrhuje, aby MŽP počkalo do rozhodnutí soudu. V srpnu podal kraj žalobu na ministerstvo. Jihočeský kraj se domnívá, že jej MŽP v součinnosti se Správou NP Šumava vyloučily z jednání o novém rozčlenění zón ochrany přírody. Novinářům to dnes rozeslal v tiskové zprávě David Hocke z kanceláře jihočeské hejtmanky.

Jihočeský kraj považuje chystané rozčlenění do zón za neústavní, protože podle něj návrh porušuje práva občanů na zdravé životní prostředí a zachování příznivých životních podmínek. Kraj se navíc domnívá, že on a také obce v šumavském parku nedostaly od MŽP a NP Šumava dostatečné množství odborných materiálů k posouzení nových zón národního parku.

"Jihočeský kraj ohrožení životního prostředí spatřuje v tom, že ani procesem zonace, ani vyhláškou nedochází k ochraně existujícího vzrostlého lesa a nejsou mu přiznány funkce, které les má. Naopak ochrana v národních parcích se lesu nepřiznává a jeho funkce jsou de facto popírány. V období problémů s klimatem a vodou stát hazarduje s touto nezastupitelnou složkou přírody a životního prostředí. Nemluvě o dopadech na životy občanů v Jihočeském kraji, potažmo pak v celé ČR," uvedla jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).

Návrh rozděluje šumavský národní park do čtyř sekcí s různým režimem ochrany. Přírodní zóna, která vznikne na 27 procentech plochy, se ponechá pouze přírodním procesům. Členění dále počítá se zónou přírodě blízkou, která počítá s minimálním zásahem lidí a zabere 24,6 procenta. Poté je zóna soustředěné péče s více než 46 procenty, nejmenší území je vyčleněno pro takzvanou kulturní krajinu. Bude se rozkládat na 1,2 procenta území parku a nachází se v ní hlavně zastavěné a zastavitelné lokality.

Jihočeský kraj v meziresortním řízení o nových zónách navrhl sedm připomínek. Týkají se například chyb v procesu zonace, péče o lesy nebo absence zásad péče o park. Nové rozčlenění do zón by mělo platit 15 let. Nahradí současné členění, která má tři zóny. Rozloha bezzásahového území se prakticky nezmění.