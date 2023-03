Kraj a obce u Vrbětic chtějí hloubkový pyrotechnický průzkum za hranicemi areálu

Brána do areálu muničního skladu ve Vrběticích, které patří pod Vlachovice na Zlínsku, na snímku z 19. dubna 2021. Vrbětický muniční sklad v roce 2014 explodoval. Po sedmi letech vyšlo najevo podezření na zapojení ruské tajné služby do výbuchu.

Zlín - Zlínský kraj bude se starosty obcí v okolí Vrbětic na Zlínsku požadovat provedení hloubkového pyrotechnického průzkumu za hranicemi areálu, kde v roce 2014 vybuchly muniční sklady. Hejtmanství chce také pozvat ministryni obrany Janu Černochovou (ODS), dopis jí pošle v následujících dnech, sdělila ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Vyjádření ministerstva obrany ČTK zjišťuje.

"Z pohledu bezpečnosti je to zásadní a nevyhnutelné. Budeme trvat na tom, aby bylo území vyčištěno a lidé mohli na svých pozemcích obnovit těžbu dřeva a užívat je. Přímo na místo pozveme ministryni obrany," uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).

Policisté s hasiči při likvidačních pracích po výbuších zajišťovali v areálu pyrotechnický sběr munice a jejích částí. Hloubkovým pyrotechnickým průzkumem do 50 centimetrů pod povrchem prověřili odborníci jen nejexponovanější místa, například v okolí vybuchlých skladů. Představitelé minulých vlád při návštěvách Vrbětic hloubkový průzkum zasaženého území slibovali. Například tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) před dvěma lety uvedl, že by se měl průzkum udělat co nejdříve a měla by ho dělat státní firma. Areál by podle něj mohl sloužit jako lesopark. Starostové okolních obcí opakovaně upozorňovali na to, že požadavek na zabezpečení hloubkového pyrotechnického průzkumu na zasažených pozemcích nebyl vyřešen, chtějí průzkum nejen uvnitř areálu, ale i za jeho hranicemi.

Areál spravuje státní podnik Vojenské lesy a statky, tři objekty v něm má Vojenský technický ústav (VTÚ), v jednom objektu plánuje výrobu ručních granátů pro českou armádu. Ředitel úseku muničních systémů Vojenského technického ústavu výzbroje a munice (VTÚVM) Michal Frejlich dříve novinářům řekl, že v areálu by se mělo vyrábět asi 10.000 ručních granátů měsíčně. Výroba by mohla začít do konce letošního roku. Zakázku má získat společnost Colt CZ Defence Solutions, spolupracovat na ní budou VTÚ, firma CZ-SKD Solutions a Explosia. Do objektu ve vrbětickém areálu se budou dovážet komponenty, tělo granátu se tam bude plnit trhavinou, uzavře se, zkompletuje se hlava zapalovače s detonátorem. Munice se v areálu nebude skladovat.

Starostové okolních obcí dříve uvedli, že o chystané výrobě granátů ve vrbětickém areálu nevěděli. Prostory určené k budoucí výrobě si v úterý prohlédli spolu s hejtmanem. "Nejdůležitější je pro nás bezpečnost našich obyvatel, proto musíme požadovat záruky, že výroba neohrozí okolní obce. Jsem rád, že nám v tomto ohledu Vojenský technický ústav vyhověl, mohli jsme se blíže seznámit s jejich budovami a ubezpečili nás, že události z roku 2014 se už nebudou opakovat," uvedl Holiš. Podle Frejlicha jsou objekty zabezpečeny podle zákona, oploceny dvoumetrovým plotem se dvěma řadami ostnatého drátu včetně kamerového systému. "Navíc jsou v objektu seskoková čidla, pohybová čidla, nepřetržitě je tady také ostraha," uvedl Frejlich. K výrobě je určen jeden objekt, další dva slouží jako sklady. "Vnitřní prostory určené k výrobě jsou rozděleny tak, aby se v případě mimořádné události nepřenesla detonace do jiné místnosti, než se havárie stala," uvedl Frejlich.

"VTÚVM má zpracovanou a schválenou bezpečnostní dokumentaci a u provozovatele jsou vykonávány kontroly integrované inspekce podle platné legislativy," uvedl bezpečnostní ředitel krajského úřadu Robert Pekaj. Po výbuchu muničních skladů v roce 2014 byly objekty VTÚ v areálu do roku 2020 zapečetěny, poté začala jejich obnova, o rok později byly rekolaudovány k účelu zpracování výbušnin a munice a v cyklech se tam od té doby opět vyrábí. Proti roku 2014 je tam však množství čisté trhaviny, která se může v objektu nacházet, ve výši jednoho procenta. Kromě VTÚ v areálu nikdo jiný munici nezpracovává.