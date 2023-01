Krádež působí problémy vlaků v Radotíně, část spojů byla zrušena

Praha - Kvůli krádeži součástí zabezpečovacího zařízení je od brzkého rána omezen provoz vlaků přes stanici Praha-Radotín. V důsledku nefunkčnosti výhybek mohou regionální spoje nabírat až čtvrthodinové zpoždění. Některé osobní vlaky na příměstské lince S7 musely České dráhy (ČD) bez náhrady odřeknout, a to v úseku mezi Prahou a Řevnicemi, respektive Prahou a Berounem. Vyplývá to z informací na webu dopravce, podle kterých by mohl být běžný provoz obnoven kolem 08:30.

Provoz vlaků přes Radotín je omezený zhruba od dnešních 03:00. Podle ČD je příčinou porucha výhybek v důsledku krádeže součástí zabezpečovacího zařízení. Na jeho opravě pracuje Správa železnic.

Mezi Radotínem a Dobřichovicemi nyní kvůli tomu jezdí vlaky jen po jedné ze dvou kolejí. Dálkové spoje mohou nabírat zpoždění pět až deset minut, regionální vlaky i čtvrt hodiny. Jedenáct spojů linky S7 mezi Prahou a Řevnicemi musely ČD bez náhrady zrušit. Další dva spoje dopravce odřekl mezi hlavním městem a Berounem.