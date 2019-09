Krach CK Thomas Cook: Rána pro Řecko, hosté vyhození z hotelů

Londýn - Krach britské cestovní kanceláře Thomas Cook je pro Řecko největší ranou od finanční krize, napsal ve svém dnešním vydání řecký list Naftemporiki. Turistický sektor by mohl podle odhadů místních turistických svazů přijít až o 500 milionů eur (zhruba 13 miliard Kč). Španělé pak odhadují ztráty spojené s nesplacenými účty britského touroperátora na 200 milionů eur (5,2 miliardy Kč), informovala agentura DPA. Někteří britští turisté si stěžují, že byli v důsledku krachu cestovní kanceláře Thomas Cook vyhozeni z hotelu, kde právě pobývali.

V Řecku má Thomas Cook nyní asi 50.000 klientů. Zhruba 22.000 z nich by mělo během nejbližších dnů odletět domů, oznámilo v pondělí řecké ministerstvo turistiky. Na ostrově Kréta, kde bylo v pondělí asi 20.000 klientů britské firmy, přirovnávají představitelé odvětví pád společnosti Thomas Cook k zemětřesení.

Jednotlivé řecké turistické svazy se v odhadech dopadů krachu liší. Zatímco sdružení Sete počítá se ztrátami 250 milionů až 500 milionů eur, Svaz helénských hoteliérů (GTP) uvádí částku 300 milionů eur.

Řecko je pro Thomase Cooka třetí nejdůležitější destinací. Loni tam podnik přivezl asi 2,8 milionu turistů, především na ostrovy Kréta, Rhodos a Kos. Thomas Cook v Řecku vlastní čtyři hotely a zaměstnává tam 640 lidí. Jejich další osud je podle řeckých médií nejasný.

Ve Španělsku doplatí na pád nejstarší cestovní kanceláře světa především Kanárské a Baleárské ostrovy a Andalusie, píše DPA. Loni přicestovalo do země s touto cestovní kanceláří 3,6 milionu lidí. Na Kanárských ostrovech tvořili podle úředních údajů 20 procent všech zahraničních návštěvníků, na Baleárách to bylo deset až 15 procent.

Média: Hotely kvůli krachu firmy Thomas Cook vyhazovaly hosty

Někteří britští turisté si stěžují, že byli v důsledku krachu cestovní kanceláře Thomas Cook vyhozeni z hotelu, kde právě pobývali. Informují o tom některá britská média. Kayleigh Robinsonová televizi Sky News například řekla, že její sestra, tchyně, neteře a synovci museli opustit hotel v Turecku, protože manažer hotelu neměl zaplaceno za zbytek jejich pobytu.

List Daily Mirror zase píše o rodině Hutchisonových ubytované v hotelu ve španělském městě Benidorm. Vedení hotelu prý mělo obavy, že Thomas Cook nezaplatí, a požadovalo proto po rodině přes 885 liber (zhruba 26.000 Kč). Mladí manželé a jejich pětiletý syn museli hotel opustit a najít si jiné ubytování, protože neměli dost peněz na zaplacení požadované částky.

Podobný příběh zažily také tři rodiny ze Skotska, které vyrazily na týdenní pobyt do Španělska. Každá z nich za něj zaplatila 1500 liber (zhruba 44.000 Kč).

"Vzbudili jsme se a viděli ve zprávách, že Thomas Cook zkrachoval. Šli jsme do hotelové recepce, abychom zjistili, co se děje. Vedoucí recepce nám řekla, že pokud do poledne nezaplatíme za každou rodinu 1000 eur (zhruba 26.000 Kč), budeme z hotelu vystěhováni " uvedl podle listu Daily Mirror člen jedné z rodin. "I kdybychom chtěli zaplatit, neměli jsme na to peníze. Byli jsme ponecháni na ulici," dodal.

Británie v pondělí dopravila domů 14.700 klientů CK Thomas Cook

Británie v pondělí díky mimořádným leteckým spojům dopravila zpět do vlasti přes 14.700 klientů zkrachovalé cestovní kanceláře Thomas Cook. Oznámil to dnes britský úřad pro civilní letectví (CAA). Dalších zhruba 135.300 klientů by se mělo do Británie vrátit během 13 dnů.

"Britský úřad pro civilní letectví 23. září 2019 zahájil největší repatriaci v dobách míru, aby dopravil více než 150.000 lidí zpět do Británie," uvedl úřad. "V pondělí se uskutečnilo 64 letů k přepravě více než 14.700 cestujících. To znamená, že CAA repatrioval přes 95 procent z těch, kteří se měli v pondělí vrátit," dodal.

Na dnešek je podle CAA plánováno 74 letů, které by měly zpět do Británie přepravit dalších 16.500 lidí. Operace s označením Matterhorn má trvat do 6. října a celkově se plánuje více než 1000 letů.

"Chceme, aby si lidé dál užívali svou dovolenou, takže je přepravíme do Británie v původně plánovaný den odletu, nebo velmi brzy poté," uvedl podle agentury Reuters ředitel CAA Richard Moriarty.

Zadlužená společnost Thomas Cook, která patří k největším cestovním kancelářím na světě, v pondělí vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace. Firma si nedokázala zajistit dodatečné peníze, které požadovaly věřitelské banky, a britská vláda finanční pomoc poskytnout odmítla. V době krachu bylo s firmou na dovolené kolem 600.000 lidí, z toho zhruba 150.000 z Británie a 140.000 z Německa.

Cestovní kancelář Neckermann, která je v Česku součástí zkrachovalé britské kanceláře, má v zahraniční asi 1100 českých klientů. Návrat zpět jim podle mluvčího zajistí, nevylučuje ale rušení některých už zakoupených zájezdů.

Thomas Cook loni v Česku navýšil tržby o pětinu téměř na miliardu

Česká pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook, jejíž podstatnou částí je cestovní kancelář Neckermann, v loňském roce navýšila své tržby na 995 milionů korun, což je meziročně o téměř 21 procent více. Čistý zisk společnosti se naopak snížil zhruba o sedm milionů na 15,3 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti, která zahrnuje účetní období od října 2017 do konce září 2018. Tržby společnosti byly tvořeny zejména prodejem zájezdů.

Britská společnost Thomas Cook, která patří k největším cestovním kancelářím na světě, vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace. Neckermann jako dceřiná firma britské společnosti byl nucen zastavit veškerý prodej jak vlastních zájezdů a pobytů, tak zájezdů a pobytů z koncernu skupiny a dalších tour operátorů. V pondělí měla cestovní kancelář v cizině zhruba 1100 českých klientů. Jejich návrat do České republiky by podle firmy měl být zajištěn. Podnik ovšem nevyloučil zrušení některých už naplánovaných zájezdů.

Tuzemská pobočka firmy Thomas Cook zahrnuje dvě základní divize. Vedle cestovní kanceláře Neckermann je to ještě firma Global Travel Lufthansa City Center.

Loňské hospodaření firma i přes snížení zisku, a to nejen meziročně, ale i oproti plánu, hodnotila jako úspěšné. Do nižších výnosů se podle zprávy promítl zejména nižší zájem o cestování a slabší využití leteckých kapacit v posledním čtvrtletí účetního období.

V následujícím účetním období, tedy od října 2018 do konce září letošního roku, firma očekávala podle výroční zprávy růst prodejů, které by měly navýšit výnosy společnosti. K tomu mělo podle zprávy přispět navýšení podílu některých zavedených produktů a využívání nových technologií, jako byl například nový rezervační systém.