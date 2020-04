Krabička pro elektro se hodí kutilům i servisákům

Univerzální krabičky k ochraně elektrických obvodů potřebují výrobci elektrických zařízení, servisy i domácí kutilové. Tyto krabičky jsou univerzální, což však neznamená, že by se nabízely v omezeném sortimentu. Právě naopak. Díky společnosti TME máte široké spektrum možností jejich výběru pro své konkrétní potřeby.

Krabičky pro elektro na jednom místě

TME, celým názvem Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., je polská společnost se sídlem v Lodži, která se vypracovala na gigant prodávající elektronické součástky a komponenty do více než 150 zemí světa. Dnes patří mezi největší světové prodejce tohoto sortimentu. Nabízí přes 300 000 různých komponent, které potřebujete, ať již vyrábíte, servisujete, repasujete, nebo kutíte. Firma spolupracuje s největšími výrobci elektrotechnických komponentů, a díky tomu si máte možnost vybírat dokonce nejen podle typu součástky a jejích parametrů, ale rovněž podle samotného výrobce. Ten bývá garancí kvality, proto mnoho z nás upřednostňuje.

Zadáte-li do vyhledávače slova krabicka nebo krabicky, vyskočí na vás kde co, pouze ne sortiment, který jako člověk přes elektro hledáte. Naučte se hledat co potřebujete přímo na stránkách e-shopu TME.eu. Najdete jej kompletně v češtině, s českými cenami, s perfektně popsanými parametry produktů a s výborným vyhledáváním právě pomocí těchto parametrů. Společnost dodává maloodběratelům i velkoodběratelům, jednotlivcům i velkým korporacím.

Jak si vybrat univerzální krabičku?

V první řadě vás asi zajímají rozměry krabičky. Nabízejí se jako malé, střední i velké. Najít potřebný rozměr nebude problém. Určitě pro vás bude důležitý stupeň ochrany krabičky. Někdy nás limituje prachotěsnost či obecně odolnost proti vniknutí cizích těles, jindy vodotěsnost. Je dobré vědět, v jakých podmínkách bude krabička umístěna, a podle toho volit vhodný stupeň ochrany. U elektrických zařízení je to naprosto klíčový parametr, na který se nesmí zapomínat.

Podle prostředí použití vybíráme pak materiál krabičky. Bývají z plastu, z kovu, často z hliníku. Materiál dává krabičce odolnost vůči korozi, teplotám i mechanickou odolnost. Z čeho krabička je, není vůbec zanedbatelné. Stejně tak jako forma upevňování krabičky.

Krabičky se liší též zdánlivě zanedbatelnou vlastností, jíž je barva. Ale při různých využitích je povinné, aby krabička byla viditelná. Její barva je proto důležitým parametrem.

Univerzální krabička též může mít různé specifické vlastnosti. Může být s klapkou, s prostorem pro tužkové a jiné baterie, s distančními trubičkami apod.

E-shop TME.cz nabízí kromě univerzálních krabiček i další obrovské množství krabiček například pro modulová zařízení, dálková ovládání, pro přístroje s displejem, systémy Embedded, pro poplašná zařízení a čidla, krabičky pro napájecí zdroje, montážní krabice, krabičky do panelu, pultové, stíněné i nástěnné krabičky. A mnoho jiných.