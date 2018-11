Praha - Rychlou proměnou ze závodníka v trenéra prošel běžec na lyžích Dušan Kožíšek. Po uplynulé zimě ukončil kariéru a od jara je asistentem u mužského národního týmu a závodníkům předává své zkušenosti především ze sprintů, z kterých má dvě medaile z mistrovství světa.

"Přechod je složitý. Teprve se do té situace dostávám a peru se s tím," řekl pětatřicetiletý Kožíšek novinářům před blížící se sezonou.

Po zimě ukončili sezonu Kožíšek i Martin Jakš, poslední dva členové úspěšné generace, která v čele s Lukášem Bauerem a Martinem Koukalem vozila medaile z olympiád i mistrovství světa a patřila do špičky ve Světovém poháru. "Když si vzpomenu na naše výsledky, tak je neskutečný, jak se nám to dařilo. Cesta zpátky bude určitě trnitá a běh na dlouhou trať," konstatoval Kožíšek.

První bronz ve sprintu dvojic Kožíšek vybojoval v roce 2005 v Oberstdorfu s Koukalem, současným šéfem juniorské reprezentace a osobním trenérem nadějné Barbory Havlíčkové. "S Martinem se bavíme a konzultujeme tréninky. Vzpomínky jsou silné na společné i individuální závody," uvedl Kožíšek, který druhý bronz ve sprintu dvojic na MS přidal v Sapporu 2007 s Milanem Šperlem.

Současnou českou jedničkou je dvaadvacetiletý Michal Novák, který dosud ve Světovém poháru bodoval dvakrát. "Je hodně cílevědomý a talentovaný. Pokud mu bude sloužit zdraví, mohlo by se mu podařit navázat na naše historické výsledky," řekl Kožíšek, ale uvědomuje si, že medaile hned tak nepřijdou. "Základna je bohužel dost malá. Pokud budu realista, tak v této zimě to na medaile není," doplnil.

Rád by se podílel na tom, aby se čeští běžci v budoucnu vrátili mezi elitu. Kožíšek se o to začal snažit díky svým zkušenostem ze sprintů. "Do nabitého programu jsme zařadili jedno sprintové soustředění. Víc se bohužel nepodařilo, ale všichni si to pochvalovali. Na samostatný sprinterský tým je základna malá. Kromě reprezentace tady není moc mužů, kteří v současné době lyžují," řekl Kožíšek.

Přitom nechybělo mnoho a s lyžováním nemusel mít nic společného. Už dokonce pracoval v oboru informačních technologií. "Programoval jsem stránky, ale zvažoval jsem i funkci kondičního trenéra," řekl Kožíšek. Do reprezentace ho přitáhl nový kouč mužů Vasil Husák. "Oslovil mě, protože mám zkušenosti ze sprintů a mohli bychom se vzájemně doplňovat. Přišlo mi, že si budeme rozumět, takže jsem nabídku přijal."

Se závodníky hledají cestu ke vzájemnému respektu, sám se učí, jak běžce řídit. Zjistil, kolik času práce trenéra zabere. "Od rána do večera se prakticky nezastavím. Zařizují se sportoviště, plánují tréninky, babrá se v technice a rozebírá se to se závodníky. Časově i psychicky to je náročné," řekl Kožíšek.

Během přípravy měl na starosti techniku. Na soustředěních natáčel a rozebíral techniku. "A spravuju náš instagram. Videa mají dobrý ohlas," zmínil i své příspěvky na sociálních sítích.